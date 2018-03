Khánh thành trạm phát sóng quốc gia FM 10Kw ở miền Tây Nghệ An

(VTC News) - Một trạm phát sóng FM 10 Kw vừa được hoàn thành do Đài Tiếng nói Việt Nam(VOV) đầu tư lắp đặt để phục vụ đồng bào các dân tộc ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Thông tin – Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, huyện miền núi Kỳ Sơn và Tương Dương vừa tổ chức cắt băng khánh thành trạm phát sóng quốc gia FM 10Kw tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng GĐ Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Lễ cắt băng khánh thành trạm phát sóng FM.

Theo đó, trạm phát sóng FM được lắp đặt ở xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn, Nghệ An)đi vào hoạt động sẽ giúp đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An được nghe các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cũng trong dịp này, thay mặt lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và đồng chí Nguyễn Như Khôi –Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An đã trao tặng 2.000 chiếc Radio cho các Bí thư Chi bộ, già làng, trưởng bản ở vùng núi phía Tây Nghệ An.

Bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Thế Kỷ còn trao 10 triệu đồng cho các hộ gia đình và học sinh nghèo của xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Cùng với đó, Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An cũng trao quà và tiền hỗ trợ cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Huồi Tụ với tổng trị giá 6,5 triệu đồng.

>>> Đọc thêm: VOV ra mắt trạm phát sóng FM Kênh phát thanh Dân tộc Quốc gia ở Hà Giang

PHAN SÁNG