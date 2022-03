Khánh thành 4 cây cầu Hy Vọng ở Cần Thơ trị giá gần 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 26/3, Quỹ Hy vọng phối hợp với Thành Đoàn Cần Thơ, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khánh thành cầu Hy Vọng 172, 173 ở xã Trung An và cầu Hy vọng 150, 200 tại xã Trung Thạnh. Chương trình nhằm mục tiêu thay thế cầu tạm, cầu gỗ, cầu xuống cấp, góp phần đảm bảo an sinh, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sự kiện cũng đánh dấu việc hoàn thành 200 cây cầu Hy Vọng - công trình mà quỹ Hy Vọng, quỹ Người FPT vì cộng đồng chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng tại miền Tây từ năm 2018.

Các cây cầu mang sứ mệnh cao cả nối liền, thông thương đôi bờ liên xã, liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Tổng kinh phí xây cầu là hơn 93 tỷ đồng.

Đồng thời, ngày 27/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ và Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng đã ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình “Chung tay cùng bạn đến Trường Hy Vọng”. Đây là ngôi trường đặc biệt, được FPT khởi xướng thành lập nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19.

Trong chương trình xây 200 cầu nông thôn của quỹ Hy Vọng tại miền Tây, Cần Thơ có 100 cây. Trong đó, riêng huyện Cờ Đỏ có 33 cầu được xây dựng, phần lớn đã hoàn thành, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Có mặt lại lễ khánh thành cầu Hy Vọng 200, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc tập đoàn FPT chia sẻ: “Ở Cần Thơ còn nhiều điểm cần xây cầu. Tôi hy vọng quỹ Hy vọng là một trong những mô hình, từ đó thu hút được nhiều người cùng chung tay để con chữ đến từng nhà, bởi chỉ có tri thức mới giúp chúng ta phát triển".

Theo nội dung hợp tác, nhằm hỗ trợ, kết nối giữa các gia đình học sinh với Trường Hy Vọng trong các thủ tục tiếp xúc, tuyển chọn theo các điều kiện tuyển sinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ sẽ là đầu mối tập hợp thông tin các gia đình học sinh và phối hợp tạo điều kiện cho trường trong việc tiếp cận các gia đình học sinh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh.

Trường Hy Vọng sẽ thực hiện các thủ tục tiếp nhận và đón học sinh theo các quy định, chịu trách nhiệm thực hiện các công tác triển khai tuyển sinh, hỗ trợ gia đình học sinh về các thủ tục giấy tờ liên quan trước nhập học của các em; chủ động thông tin, thông báo về các hoạt động sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giảm đốc FPT phát biểu tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ “Chung tay cùng bạn đến Trường Hy Vọng”.

Trường Hy Vọng là ngôi trường được xây dựng nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh không may mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.

Với sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, thời gian qua Trường Hy Vọng đã tìm hiểu các trường hợp cần hỗ trợ và từng bước hoàn thiện thủ tục tiếp nhận chăm sóc các em học sinh đầu tiên tại cơ sở Đà Nẵng. Dự kiến, trong năm học đầu tiên, nhà trường sẽ đón nhận 300 em học sinh và sẽ tiếp tục tiếp nhận các em theo kế hoạch nuôi dưỡng 1.000 em.