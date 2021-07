Khánh Hòa, Bình Định ghi nhận thêm nhiều người dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Ngày 18/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 43 người dương tính với SARS-CoV-2, một ca mắc trong cộng đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 573 người mắc COVID-19. 6/9 huyện, thị, thành phố có người nhiễm bệnh. Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 398 ca, kế đến là TP Nha Trang với 144 ca, huyện Vạn Ninh 13 ca, huyện Cam Lâm 12 ca, huyện Diên Khánh 3 ca, TP Cam Ranh 3 ca.

Toàn tỉnh đã truy vết được 3.547 F1 và 9.350 F2, lấy 123.259 mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh kháng nguyên 74.888 mẫu; phong tỏa tạm thời 130 địa điểm.

Lực lượng chức năng Khánh Hòa tại chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Tại tỉnh Bình Định, sáng nay (18/7), Sở Y tế tỉnh này cũng vừa ghi nhận thêm 4 người dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, BN48666 ghi nhận tại thị xã An Nhơn, là người thường trú ở Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Người này đi từ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương lúc 13h30 ngày 15/7 về tỉnh lúc 15h30 ngày 16/7.

BN48667 ghi nhận tại thị xã An Nhơn là người thường trú ở Cát Tường, Phù Cát, Bình Định. Người này đi cùng BN48666 từ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương lúc 13h30 ngày 15/7 về tỉnh lúc 15h30 ngày 16/7.

BN48668 ghi nhận tại thị xã An Nhơn là người thường trú ở Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định. Người này đi từ TP Thủ Đức, TP.HCM lúc 7h30 ngày 13/7 về tỉnh ngày 14/7. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả âm tính và thực hiện cách ly tại nhà.

BN48669 ghi nhận tại thị xã An Nhơn là người thường trú ở Ia Kênh, Pleiku, Gia Lai. Người này đi từ tỉnh Bình Dương lúc 14h30 ngày 16/7 về tỉnh lúc 7h00 ngày 17/7.

Đến nay, tỉnh Bình định ghi nhận tổng cộng 41 người mắc COVID-19. Tỉnh đang cách ly hàng nghìn người, tiếp trục truy vết các trường hợp liên quan.