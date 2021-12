(VTC News) -

Video: Cảnh Khánh trút nỗi hận mẹ chồng lên mẹ đẻ trong "Thương ngày nắng về"

Trong Thương ngày nắng về tập 11 phát sóng tối 7/12, Khánh (Lan Phương) nhờ bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đón con trai là bé So vì bận lo cho bé Sam bị ốm. Trong lúc bà Nga đang mua cháo, bé So ra ngoài chơi và không may ngã chảy máu đầu. Lúc này Khánh ở ngay gần đó, đang bị mẹ chồng mắng xối xả. Thấy So bị ngã, vợ chồng Khánh cùng bà Hiền hốt hoảng chạy ngay đến.

Bà Hiền (NSND Lan Hương) bù lu bù loa trách mắng bà Nga đã không trông cháu tử tế. Khánh rất bất lực. Cô im lặng bế con định rời đi nhưng bà Hiền vẫn tiếp tục nói khiến Khánh không chịu được nữa. Khánh vừa khóc, vừa chạy lại, muốn trách cứ bà Hiền nhưng lại không dám nên chỉ dám hướng ánh mắt về phía mẹ ruột của mình. Cô "mắng" mẹ đẻ nhưng lại dành những lời muốn trút lên mẹ chồng.

Phân cảnh éo le lấy nước mắt của khán giả.

"Mẹ ơi, con mệt lắm rồi. Mẹ thấy con chưa đủ khổ hay sao mà suốt ngày mẹ gây ra chuyện thế. Mẹ muốn con phát điên lên đúng không? Suốt ngày mẹ đòi hỏi, mẹ kể công, mẹ mắng nhiếc. Mẹ trông cháu một tý thôi mà mẹ cũng than, nó ốm mẹ cũng kêu. Thế tại sao những lúc mẹ đi ra ngoài đường, mẹ vui vẻ với thiên hạ con không thấy mẹ kêu ca là sao? Từ bây giờ con sẽ tự chăm hai đứa, không cần bất cứ ai phải ngó tay vào" - Khánh uất ức nói trong sự sửng sốt của cả nhà, kể cả bà Hiền cũng tròn mắt im lặng.

Sau khi tập 11 Thương ngày nắng về lên sóng, nhiều khán giả rơi nước mắt vì tình huống chân thực và diễn xuất giàu cảm xúc của các diễn viên. Chỉ sau vài giờ được đăng tải trên trang fanpage VTV Giải trí, trích đoạn đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và nhiều bình luận. Hầu hết khán giả thể hiện sự thương xót cho nhân vật Khánh và bà Nga: "Lâu lắm mới có một bộ phim xem mà khóc hết cả nước mắt"; "Thương Khánh với mẹ Nga, xem mà khóc, hay dã man"; "Lời nói tưởng chừng là nói mẹ đẻ nhưng thực chất ám chỉ mẹ chồng. Đoạn này đỉnh thật sự"; "Xem phim xong mà khóc sưng húp cả mắt. Thương mẹ mình"...

Hình ảnh bà Nga khóc, thất thần ra về khiến chân vấp phải đá và bị chảy máu sau khi nghe những lời "trách móc" của Khánh khiến khán giả xem phim không khỏi xót xa.

Ngoài ra, nhân vật bà Hiền - mẹ chồng của Khánh khiến khán giả vô cùng bức xúc. Sau bộ phim Sống chung với mẹ chồng, NSND Lan Hương tiếp tục đảm nhận vai mẹ chồng "quái thai" khiến khán giả ghét cay ghét đắng: "Biết là diễn mà sao vẫn ghét bà mẹ chồng thế"; "Cô Hương Bông tiếp tục nhận vai mẹ chồng phim này quả thật dũng cảm!"...

Nói về vai diễn gây ức chế của mình, NSND Lan Hương từng bộc bạch: "Nhân vật này chẳng hiền gì cả, đáng sợ lắm. So với bà Phương tôi còn thấy kinh hơn. Lúc đầu họ chỉ gửi cho tôi kịch bản 20 tập. Đến khi đọc đến tập ngoài 30 tôi phát hoảng. Trời ơi biết thế này không nhận vai cho xong. Nói vui thế thôi chứ với một diễn viên chuyên nghiệp vai nào mình đều phải hoàn thành và mang đến cho khán giả điều gì đó chứ không kén chọn. Và khi làm mình cố gắng yêu nó và làm đến nơi đến chốn thì vẫn ổn".

Tạo hình loè loẹt, màu mè của NSND Lan Hương trên phim.

Trước đó, phân cảnh Khánh mắng và đấm Đức (Hồng Đăng) túi bụi vì không được chồng bảo vệ, để mẹ chồng liên tục bắt nạt, bắt cô phải phục vụ để bà thoả sức ăn chơi cùng hội bạn cũng khiến khán giả vô cùng xót xa. Họ thương Khánh khi có mẹ chồng ghê gớm, chồng lại quá vô tâm khiến cô phải tất bật hơn để lo chu toàn việc ở cơ quan và quán xuyến nhà cửa. Do vậy, Khánh liên tục thấy cuộc sống của cô rối ren và bế tắc.

Lan Phương từng chia sẻ về vai Vân Khánh trong Thương ngày nắng về: "Vai diễn này khiến tôi gần gũi với mọi người hơn. Khi vào vai Khánh, tôi hiểu nhiều hơn về các mối quan hệ trong gia đình, với mẹ chồng, cuộc sống vất vả của các nhân viên kế toán hay trong văn phòng. Tôi rất yêu cô ấy, một cô gái chân thành, nhiều tình yêu thương nhưng áp lực cuộc sống khiến cô ấy đôi khi không có cơ hội thể hiện điều đó".

Thương ngày nắng về đang thu hút khán giả bởi những diễn biến thú vị và gần gũi với cuộc sống của nhiều gia đình hiện nay, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về gia đình, cách đối nhân xử thế khiến nhiều khán giả xem phim có thể nhìn được bản thân mình trong đó.