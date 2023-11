Khán giả góp ý về phát ngôn bị cho là 'trịch thượng', diva Hồng Nhung lên tiếng

(VTC News) -

Tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, diva Hồng Nhung dễ dàng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ khả năng hoạt ngôn. Tuy nhiên, một số phát ngôn của "cô Bống" trong chương trình khiến khán giả lo lắng nữ ca sĩ có thể bị hiểu lầm và "ném đá".

Trên trang cá nhân của Hồng Nhung, một khán giả để lại bình luận góp ý với diva: "Cô ơi con rất yêu quý cô. Con chỉ có một góp ý nho nhỏ: Chương trình thực tế là con dao 2 lưỡi.

Tụi con thì biết là những câu nói của cô là đùa và không có ý gì. Nhưng nhiều người không theo dõi cô nhiều nên họ không hiểu, họ hiểu lầm rằng cô trịch thượng chảnh choẹ ra vẻ ta đây. Con hi vọng cô tiết chế một chút ạ. Cô không có lỗi gì cả nhưng tụi con không muốn người ta nghĩ xấu về cô".

Hồng Nhung luôn nhận được sự chú ý đặc biệt trong chương trình.

Đáp lại, diva Hồng Nhung tỏ ra khá thoải mái trước góp ý của vị khán giả này: "Cô sẽ nhớ lời con dặn. Quả là những gì chuyện trò với bạn bè đồng nghiệp thân thiết thì rất vô tư và hài hước, trêu đùa nhau, có thể nhiều người hiểu là đang nói thật thế, thành ra chảnh choẹ".

Tuy nhiên, phát ngôn "từ 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị" của Hồng Nhung vẫn tiếp tục bị "đào" lại. Một lần nữa, "cô Bống" phải lên tiếng giải thích:

"Cô có ý đùa cho vui và cũng thể hiện các ca sĩ đã thành danh lâu năm sẵn sàng có mặt trong show truyền hình kiểu có thi đấu, chứ làm sao có chuyện nói dối là chỉ đi thi hát có mỗi một lần trước đó lúc 15 tuổi!

Nhưng thôi đành, đã lên truyền hình thì có người hiểu các ý khác nhau âu cũng là chuyện thường tình. Ta cứ chân thành, hết lòng với tiết mục của mình và đồng đội. Thỉnh thoảng vẫn có thể hài hước tí cũng làm không khí vui hơn".

Diva Hồng Nhung trong phần trình diễn ở tập 2 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Trước đó, trong tập 2 của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hồng Nhung thể hiện ca khúc Fly me to the moon và được thông báo nán lại sân khấu để chờ chấm điểm. Nữ ca sĩ đã hài hước hỏi lại: "Chị còn được chấm cả điểm à? Từ hồi 15 tuổi đến bây giờ, mới có người chấm điểm cho chị đấy".

Trong phần phỏng vấn trước buổi thi, khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân, Hồng Nhung cũng đáp: "Bây giờ tôi hát 40 năm rồi, ở Việt Nam, liệu có cần phải giới thiệu bản thân không?".

Một số khán giả nhắc nhở Hồng Nhung chú ý phát ngôn trong chương trình.

Những phát ngôn này của "cô Bống" đã gây ra tranh cãi cho khán giả. Một số người cho rằng Hồng Nhung quá tự cao, trịch thượng khi đưa ra những "câu hỏi ngược" dành cho ê-kíp chương trình.

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng đây là sự hài hước, dí dỏm thường thấy ở diva Hồng Nhung.