Khám xét nhà vợ chồng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Lệ Thủy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và số lô, số đề, liên quan đến hơn 30 người tại địa bàn huyện.

Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 1/12, Công an huyện Lệ Thủy chủ trì phối hợp cùng các lực lượng với hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt khám xét nhà của vợ chồng Nguyễn Xuân Du (54 tuổi) và Võ Thị Hảo (43 tuổi) trú xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy và 20 điểm ghi số lô, số đề cùng 9 đối tượng cá độ bóng đá.

Võ Thị Hảo. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Cơ quan CSĐT xác định, Du là kẻ cầm đầu. Tên này đã thực hiện ghi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022 đối với 9 đối tượng đánh bạc tại địa bàn huyện Lệ Thủy, gồm: Lê Ngọc Linh (40 tuổi), Lê Thị Bích Ngọc (39 tuổi), đều trú tại xã Tân Thủy; Lê Văn Đại (40 tuổi), Nguyễn Đăng Luận (46 tuổi), đều trú tại xã Hưng Thủy; Võ Xuân Tiến (38 tuổi, trú tại xã Mai Thủy); Nguyễn Ngọc Tiến (33 tuổi, trú tại thị trấn Kiến Giang) và Võ Xuân Quỳnh (56), Nguyễn Danh Hùng (32 tuổi), Trương Như Phước (23 tuổi), đều trú tại xã Cam Thủy.

Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là hơn 4,5 tỷ đồng.

Ban chuyên án đã thu giữ 1 bộ máy tính, 1 laptop, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Những đối tượng khác trong đường dây bị bắt giữ. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Bên cạnh đó, đối tượng Võ Thị Hảo là chủ cái, cầm đầu đường dây số lô, số đề. Riêng trong ngày 1/12, Hảo đã nhận bảng ghi số lô, số đề của 20 thư ký đề trên địa bàn huyện Lệ Thủy qua mạng Zalo.

Hiện Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng (trong đó có 9 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề).

Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng .