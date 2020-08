Khám xét nhà Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ngày 28/8 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

Sau khi ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, tối 28/8, lực lượng chức năng có mặt khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Đức Chung tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Thahh Tùng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, 19h25 hai xe ô tô biển xanh dừng trước cửa nhà ông Nguyễn Đức Chung, bao gồm những người mặc thường phục và sắc phục công an. Đoạn đường qua nhà ông Chung đông người đứng xem gây tắc nghẽn.

Đến 19h28, cửa nhà ông Chung hé mở, lực lượng chức năng tiến vào, sau đó cánh cổng khép luôn lại. Sau 5 phút, lực lượng mặc sắc phục tiếp tục vào nhà ông Chung lần thứ 2.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xe của lực lượng công an bên ngoài nhà ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Thanh Tùng)

Trước đó, ngày 21/7, quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường. Trong đó, 2 cán bộ bị bắt thuộc UBND TP Hà Nội.

Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974; ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội;

Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983; ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội;

Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983; ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội; nghề nghiệp: nguyên cán bộ công an.