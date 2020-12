Khám phá sân khấu đêm đại nhạc hội Chào xuân 2021 lớn nhất khu vực ĐBSCL

(VTC News) -

Có thể nói, đây là sự kiện được trông chờ nhất trong thời khắc giao thừa giữa năm 2020 và 2021 tại Long An. Theo chia sẻ của đơn vị thực hiện Công ty Cổ phần Thương mại Lữ hành Hà Nội: “Trong nhiều năm kinh nghiệm thực hiện chương trình countdown cuối năm cho địa phương cũng như các tổ chức khác nhau thì sự kiện Đêm đại nhạc hội Chào xuân 2021 được tổ chức tại TP.Tân An vào tối ngày 31/12/2020 lần này là lớn nhất từ trước cho đến nay trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Phối cảnh sân khấu có chiều ngang 50m lớn nhất từ trước cho đến nay

Được biết, để chuẩn bị cho sự kiện này, phía Công ty Lữ hành Hà Nội đã phải chuẩn bị một khối lượng thiết bị vô cùng lớn và thời gian để lắp đặt cũng dài hơn so với thông thường. Hiện nay, phần khung sân khấu đã được dựng, tính từ thời điểm thi công đến lúc diễn ra chương trình là 1 tuần.

Đại diện Công ty Lữ hành Hà Nội cũng cho biết, do diện tích sân khấu quá lớn, chiều ngang lên đến 50m, và thiết kế backled của vô cùng phức tạp. Mặc dù vậy, hứa hẹn sẽ mang đến một sân khấu vô cùng hoành tráng để phục vụ cho tất cả khán giả vào đêm 31/12.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, nhằm mang đến một chương trình hoàn hảo nhất, kể từ ngày 27 đến hết ngày 30/12/2020 mỗi tối tại Khu đô thị La Villa Green City sẽ diễn ra những chương trình văn nghệ hấp dẫn như: Ban nhạc chơi nhạc Acoustic; DJ với những màn biểu diễn nóng bỏng; xiếc ảo thuật đường phố; biểu diễn hào tấu với ban nhạc trống…

Địa điểm diễn ra sự kiện đặt tại trung tâm công viên của Khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển, đây là vị trí vô cùng đắc địa khi giáp dòng sông Vàm Cỏ Tây và năm đối diện trung tâm hành chính tỉnh Long An. Đồng thời cũng là tâm của TP.Tân An, nơi nhiều tiện ích nổi bật hiện hữu mang lại điểm tham quan và giải trí thu hút cả nghìn người mỗi tối.

Ngoài ra, do được xây dựng bài bản với những đường nội khu khang trang sạch sẽ, cùng những dãy nhà phố biệt thự rất sang trọng những yên tĩnh. An ninh được bảo vệ tối đa nên phù hợp để thực hiện chương trình.

Sân khấu chuẩn bị cho Đêm đại nhạc hội Chào xuân 2021 phải thi công trước 1 tuần

Đặc biệt, đây cũng là món quà mà Trần Anh Group muốn gửi đến toàn thể cư dân trong thành phố cũng như cho chính địa phương mà tập đoàn đang đầu tư, phát triển.

Sự kiện được mở cửa tự do, quan khách đến tham gia sẽ được chiêm ngưỡng những màn Hỏa Thuật rực rỡ, ấn tượng. Đồng thời cũng được thưởng thức những tiết mục đặc sắc đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng như: Ca sĩ Phương Anh (Giải mai vàng 2018); ca sĩ Phương Ý (Quán quân thận tượng Bolero mùa 4 năm 2019); ca sĩ Hoàng Nghiệp (Quán quân Sao mai Điểm hẹn); nhóm hài Tuấn Dũng; Vũ đoàn Sao Việt, Vũ đoàn Hải Yến; ca sĩ Tiên Tiên… Và không thể thiếu đi những DJ nóng bỏng như DJ Moda; DJ LEO’T; Hypper MC Chồn; DJ Abee….

Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hàng nghìn người tham dự để chào đón thời khắc quan trọng của năm 2021.