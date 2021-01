Khám phá Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm

(VTC News) -

Nơi này được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những bãi biển cực đẹp, núi rừng trù phú và những con suối đẹp như tranh. Du lịch Phú Quốc là du lịch biển đảo, thế nên để có được những bức ảnh “sống ảo” cực chất trên nền biển xanh ngắt thì hãy đi vào mùa đẹp nhất của Đảo Ngọc, tức là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Bãi Sao

Bãi Sao là bãi biển rất đẹp từng lọt Top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới theo tạp chí CNN Travel bình chọn. Bãi Sao nằm cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 23 đến 25km về phía Nam đảo, sở hữu bãi cát trắng mịn như kem, nước xanh, biển lặng bởi bãi biển này được cả dãy núi ôm trọn vào sâu bên trong. Tại Bãi Sao có rất nhiều các hoạt động thu hút khách du lịch như: kéo phao chuối, cano kéo dù lượn, nhà phao khổng lồ trên biển, khu vui chơi trong nhà... và hàng chục nhà hàng phục vụ các món hải sản tươi sống ngay trên bãi biển.

Bãi Khem

So với Bãi Sao vừa được nhắc đến, Bãi Khem hiện tại vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ do nơi này không có quá nhiều các hoạt động du lịch được khai thác, bãi biển chủ yếu phục vụ các du khách nghỉ dưỡng tại resort JW Mariott, Premier Village Phú Quốc,... Bãi Khem cách thị trấn An Thới chỉ khoảng 5km, nước biển ở Bãi Khem trong đến nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy tận đáy.

Hòn Móng Tay

Nơi được mệnh danh là Maldives của Việt Nam, Hòn Móng Tay tuy nhỏ nhưng là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động lặn ngắm san hô bởi làn nước trong xanh như ngọc bích có thể dễ dàng thấy rõ san hô và những đàn cá bơi lội tung tăng dưới chân khách. Các bạn mơ ước chuyến du lịch Maldives nhưng vẫn chưa thực hiện được thì hãy thử một lần ghé thăm Hòn Móng Tay nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Hòn Gầm Ghì

“Vương quốc san hô” tự nhiên tại Hòn Gầm Ghì 99,99% sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Nếu bạn đã từng nhìn thấy các rạn san hô đủ màu sắc sặc sỡ trên kênh truyền hình Discover thì ở tại Hòn Gầm Ghì Phú Quốc cũng không thua kém, mà đã nhiều san hô thì cá chắc chắn cũng không ít. Hòn Gầm Ghì là địa điểm câu cá và lặn ngắm san vô cùng hô lý tưởng cho các tour đi đảo.

Hòn Mây Rút Trong

Đây có lẽ là hòn đảo được nhắc đến nhiều nhất trong 22 hòn đảo lớn nhỏ tại vùng biển Phú Quốc bởi Hòn Mây Rút Trong thực sự là thiên đường check-in. Võng cô đơn, xích đu vô cực, Mây Rút beach bar hay 20 mẫu phao và ván SUP là những cụm từ được giới trẻ tìm kiếm nhiều nhất về chủ đề “check-in Phú Quốc”. Tất cả đều tập trung ở Hòn Mây Rút Trong. Có một điều đặc biệt là ở đây không có quá đông du khách chen lấn như các bãi biển công cộng khác, vì các điểm check-in này nằm trên bãi biển riêng của John’s Tours Phú Quốc.

Hòn Thơm

Đây là điểm dừng của công trình cáp treo vượt biển dài nhất thế giới của Tập đoàn Sun Group nối liền ga An Thới đến Hòn Thơm. Ngoài ra, tại Hòn Thơm còn có công viên nước Aquatopia là điểm nhấn của quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh hiện đại bậc nhất Đông Nam Á được thiết kế và lắp đặt bởi các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

