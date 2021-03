Khám phá những giao lộ sầm uất nổi tiếng thế giới

(VTC News) -

Khải Hoàn Môn (Paris, Pháp)

Đây là một công trình kiến trúc vĩ đại, biểu tượng và niềm tự hào của nước Pháp. Với vị trí ngay tại Quãng trường Étoile, công trình được xem là “ huyết mạch” của Paris, nơi giao nhau của 12 đại lộ, trong đó có đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng. Hiện nay, Khải Hoàn Môn còn là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử nổi tiếng, những cuộc diễn hành lớn của đất nước. Vào ngày 14/07 hàng năm - Ngày phá ngục Bastille, đoàn diễu hành sẽ đi dọc chiều dài Đại lộ Champs-Élysées và một lá cờ khổng lồ được kéo lên từ nóc cổng vòm tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Nơi đây trở thành giao lộ nổi tiếng và sầm uất bậc nhất thế giới với 1,3 triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm.

Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ)

Quảng trường Thời đại là một giao lộ thương mại lớn, một điểm đến du lịch, một trung tâm giải trí và là một khu phố ở khu Midtown Manhattan, New York. Quảng trường Thời đại bao gồm nhiều khối nhà nằm giữa Đại lộ số 6 và Đại lộ số 9 nối Đường thứ 39 Tây và Đường thứ 52 Manhattan. Nó được mệnh danh là “giao lộ của thế giới” hay “đại lộ ánh sáng”, “Ngã tư thế giới” bởi lẽ hàng ngày có tới khoảng 360.000 người đi bộ qua đây. Hàng năm, nơi đây thu hút hơn 42 triệu du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới tham quan, khám phá. Số lượng đèn, biển quảng cáo ở đây rất hoành tráng. Chắc chắn không thua kém gì Las Vegas hay Kinh đô ánh sáng Paris.

Giao lộ Shibuya (Tokyo, Nhật Bản)

Ngã tư Shibuya là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại Tokyo, được mệnh danh là “giao lộ bận rộn nhất thế giới”. Vào những thời điểm đông đúc nhất, cứ mỗi 2 phút lại có khoảng 1.000 - 2.500 người băng qua đường, tương đương mỗi ngày có tới hơn 2,4 triệu khách bộ hành đi qua đây. Dòng người tiến ra từ tứ phía, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa quy củ đến hoàn hảo mỗi khi đèn giao thông chuyển màu. Shibuya có vô số quán bar, hộp đêm và nhà hàng. Đây cũng là khu vực mua sắm thời trang ưa thích của giới trẻ thành phố. Những thương hiệu nổi tiếng đều có các cửa hàng lớn ở đây, chưa kể đến các siêu thị ngay cạnh nhà ga.

Khu phố Nine (Amsterdam, Hà Lan)

Nằm ở quận Jordan, phố mua sắm Nine được tạo thành từ ba con đường duyên dáng đan xen với các kênh rạch. Khu vực mua sắm này được xây dựng vào thế kỷ 17 với 9 đường phố nhỏ hẹp được gọi là Negen Straatjes. Nơi đây có vô số các nhà hàng, quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật, trang sức, mỹ phẩm… Hàng loạt các phong cách, xu hướng với giá cả khác nhau. Thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nơi đây được mệnh danh là thiên đường mua sắm của Amsterdam.

Phố Tràng Tiền (Hà Nội, Việt Nam)

Đây là con phố trung tâm nhất của Hà Nội, con phố này được xây dựng với kỳ vọng trở thành Đại lộ Champs-Elysees của Đông Dương. Khu vực phố Tràng Tiền xung quanh Hồ Gươm được bảo tồn gần như nguyên vẹn từ thời Pháp thuộc, nơi đây trở thành một vùng chuyển tiếp giữa khu phố cổ và khu phố Pháp rất hài hòa. Ngã tư Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng là một trong những địa điểm nổi tiếng, đặc biệt vào mỗi cuối tuần với trung tâm thương mại xa xỉ Tràng Tiền Plaza và phố đi bộ được mở từ thứ 6 – chủ nhật hàng tuần.

“Giao lộ vàng” tại KĐT Danko City Thái Nguyên

