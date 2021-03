Khám phá những con số ấn tượng trong 'vũ trụ huyền bí' Harry Potter

(VTC News) -

Ra đời vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, series Harry Potter đã tạo ra một “vũ trụ pháp thuật” huyền thoại, với ngôi trường Hogwarts cùng các phù thủy tập sự và những thế lực hắc ám ngày đêm săn lùng họ. Dưới đây là những con số ấn tượng liên quan đến "vũ trụ" này.

7,7 tỷ USD

Đây là tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới của 8 phần phim Harry Potter do hãng Warner Bros sản xuất. Cả 8 phần phim ra rạp đều lọt top 70 phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại, dẫn đầu là Harry Potter và Bảo bối tử thần 2, cũng là phần phim khép lại series đình đám này (tất nhiên không kể phần ngoại truyện Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Chỉ riêng với phần phim cuối cùng này, Warner Bros đã thu về trên 1,3 tỷ USD trên toàn thế giới với tỷ lệ ROI (tỷ suất hoàn vốn) ấn tượng là 1.225%.

500 triệu

Đây là số ấn bản Harry Potter được bán ra trên toàn thế giới, bao gồm cả sách giấy, sách điện tử hay sách nói. Tính trung bình, trên thế giới cứ 15 người thì 1 người sở hữu một cuốn Harry Potter ở bất cứ phiên bản nào. Quả là con số đáng kinh ngạc với một cuốn sách được coi là dành cho thiếu nhi.

93%

93% là điểm số trung bình mà giới chuyên môn và khán giả trên Rotten Tomatoes dành cho phần cuối cùng của loạt phim - Harry Potter và bảo bối tử thần 2. Điểm số do khán giả đánh giá là 86%, còn giới chuyên môn chấm đến 96%. Harry Potter có lẽ là một trong những thương hiệu phim hiếm hoi chiếm trọn cảm tình của cả giới chuyên môn và khán giả đại chúng.

40 nghìn USD

Đây là số tiền bạn phải trả nếu muốn mua những ấn bản đầu tiên của Harry Potter do Bloomsbury phát hành. Khi J.K.Rowling bị hàng loạt nhà xuất bản hàng đầu từ chối, Bloomsbury đã có một quyết định làm thay đổi nền văn học thế giới: Chấp nhận in bộ truyện sau khi ông chủ nhà xuất bản cho cô con gái 8 tuổi đọc vài trang bản thảo. Mặc dù hiện đã có trên 500 triệu bản Harry Potter đến tay độc giả, những ấn bản “hiếm có khó tìm” này vẫn đáng giá cả gia tài, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

80

80 là số sinh vật thần bí xuất hiện trong phần phim cuối cùng, Harry Potter và bảo bối tử thần 2. Trong phần ngoại truyện Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, số sinh vật huyền bí xuất hiện chỉ là 9, khá lép vế so với độ hoành tráng của Harry Potter. Bên cạnh đó, trong phân cảnh chiến đấu cuối cùng giữa nhóm bạn đến từ Hogwarts và các thế lực hắc ám, số lượng đũa phép xuất hiện là hơn 100. Có thể coi Harry Potter và bảo bối tử thần là phần phim “màu nhiệm” nhất của cả series.

19,6

Đây là số giờ bạn phải dành ra nếu muốn thưởng thức trọn vẹn các phần phim Harry Potter. Để có được số giờ xem này, đoàn làm phim và các diễn viên đã phải dành ra cả một thập kỷ, nói một cách to tát hơn là “dành cả thời thanh xuân” của các ngôi sao Daniel Radcliffe, Rupert Grint hay Emma Watson.

Harry Potter và Bảo bối tử thần (phần 7 của loạt phim) sẽ được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 19/3/2021 (phần 7.1) và 2/4/2021 (phần 7.2).