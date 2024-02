Khám phá ngôi làng cổ độc nhất ở Việt Nam có 3 di sản thế giới

Ngay đầu làng là con sông Phúc Giang chảy quanh co, trước đây sông rộng khoảng 20m, nay đã thu hẹp dần do bị bồi lấp. Tương truyền, Hồ Quý Ly từng đem thủy quân đến đây tập trận. Tên con sông cũng được Thám hoa Nguyễn Huy Oánh dùng để đặt tên cho thư viện do ông sáng lập là Thư viện Phúc Giang.