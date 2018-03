Khám phá điện thoại siêu bảo mật của tướng lĩnh Nga

Điện thoại được cấp cho quan chức quân đội cấp cao Nga là loại điện thoại siêu bảo mật được bảo vệ bằng mã khóa.

Theo báo Nga Izvestia trích nguồn Bộ Quốc phòng nước này, thiết bị di động, được biết đến với mã hiệu Atlas M-663S, có giá 115.000 rúp (tương đương 46,5 triệu đồng) và có khả năng kết nối mạng dân sự thông thường, cho phép các các tướng lĩnh sử dụng chúng không chỉ trong lúc làm nhiệm vụ, mà còn trong lúc diễn tập hoặc trong các chuyến công tác nước ngoài.

Được chế bởi Trung tâm Kỹ thuật và Khoa học Atlas trụ sở ở Moskva, chiếc điện thoại này được lắp đặt bằng tay qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, với chỉ 100 chiếc điện thoại ra đời mỗi năm. Loại điện thoại này sẽ chỉ được cấp cho các sĩ quan chỉ huy cấp lữ đoàn trở lên.

Mẫu điện thoại SMP-ATLAS/2 được Trung tâm Kỹ thuật và Khoa học Atlas nâng cấp thành phiên bản dành cho quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Kế thừa và phát triển từ nguyên mẫu điện thoại thông thường GSM SMP-Atlas/2, điện thoại Atlas M-663S – được bảo vệ bằng mã khóa, nặng 130 gram. Bên cạnh nâng cấp phần mềm đặc biệt, chiếc điện thoại này có màn hình kính cường lực, vỏ cao su chịu được va đập, màn hình hiện thị đa màu và phần mềm nghe nhạc MP3.

Điện thoại có thể hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ -20 độ C cho tới trên 50 độ C, và hoạt động bình thường sau khi bị ngâm dưới nước ở độ sâu 1 m trong 30 phút.

Trò chuyện với Đài phát thanh Sputnik, Tiến sĩ Vitaly Vekhov – chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin thuộc Đại học Kỹ thuật Moskva Bauman – cho biết trước khi có sự xuất hiện của chiếc điện thoại đặc biệt này, quan chức quân đội và các cơ quan an ninh Nga phải sử dụng điện thoại hai SIM thông thường do nước ngoài sản xuất và không đảm bảo được tính bảo mật.

Video: Đặt chỗ đỗ xe qua app điện thoại

“SIM đầu tiên chịu trách nhiệm kết nối người sử dụng với mạng lưới liên lạc hoặc nhà mạng, còn chiếc SIM thứ hai cung cấp sự bảo mật thông tin trong quá trình truyền tải thông qua các đường dây liên lạc mở. Thông thường, máy điện thoại do nước ngoài sản xuất không thể được kiểm tra đầy đủ để phát hiện các thiết bị nghe lén phục vụ mục đích tình báo”.

>>> Đọc thêm: Ngày cuối cùng khuyến mại 50% thẻ điện thoại: Dẫm đạp tranh giành, chi cả chục triệu đồng nạp thẻ