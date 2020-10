Khám phá 'chân dung' của thủ phủ du lịch mới – Nam Phú Quốc         

Kiệt tác đầu tiên trong bộ sưu tập thượng lưu ở Nam Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng siêu sang JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – kiệt tác kiến trúc do ông hoàng resort Bill Bensley thiết kế. Những trải nghiệm độc bản cả về văn hóa, kiến trúc và dịch vụ đã đưa JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vượt qua những resort nổi tiếng tại Bali, Phuket… trở thành thiên đường tiệc cưới mới của giới tinh hoa.

Cùng với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, du khách tới Nam đảo còn ấn tượng với khu nghỉ dưỡng 2 mặt biển hiếm có Premier Village Phu Quoc Resort, khu nghỉ dưỡng siêu sang Sun Premier Village The Eden Bay chỉ dành cho khách VIP nằm tại tận cùng Mũi Ông Đội và khách sạng hạng sang Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay nằm bên bãi Kem – top bãi biển đẹp nhất thế giới.

Cũng nằm trên dải bờ biển nước xanh như ngọc của Bãi Kem, khu nghỉ dưỡng Premier Village Kem Beach Resort được ví như báu vật của trời với những villa mang phong cách làng biển. Hình ảnh mái nhà rơm, mái tranh mềm mại, lưới đánh cá hay các vật chài lưới tưởng chừng cũ kỹ lại được đan cài hài hòa cùng những tiện nghi sang trọng như bể bơi tràn bờ, clubhouse, phòng tập gym... Hơn 300 căn biệt thự “làng biển” có diện tích 140m2 sẽ sớm được đưa vào vận hành, mang tới cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng mới mẻ.

Không chỉ được thụ hưởng không gian nghỉ dưỡng xa xỉ, giới tinh hoa đến với Nam Phú Quốc còn được đắm mình trên những đại lộ mua sắm bất tận. Những căn Boutique shophouse Melodia cao 5 tầng với 2, 3 mặt thoáng nằm trong quần thể Bãi Kem được kiến tạo để trở thành con phố đêm không ngủ của Phú Quốc, đem đến cho du khách một thiên đường giải trí từ ẩm thực, café, spa đến những shop thời trang, lưu niệm lộng lẫy… Đặc biệt, quảng trường rộng 8.500m2 tại đại lộ trung tâm sẽ trở thành không gian lễ hội tưng bừng, cuồng nhiệt suốt đêm ngày.

Nếu bờ Đông của Nam đảo hấp dẫn với những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ thì bờ Tây sẽ đưa du khách lạc bước tới vùng đất Địa Trung Hải trù phú. Các căn shophouse Sun Premier Village Primavera đa sắc màu rực rỡ được thiết kế giật cấp trên nhiều cao độ, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra phía biển đã tái hiện hoàn hảo hình ảnh một thị trấn Amalfi phồn hoa.

Tại trung tâm dự án là “ngôi làng chính” Central Village. Hình ảnh tháp đồng hồ San Marco nổi tiếng của Ý được tái hiện sừng sững khiến du khách ngỡ như mình đang “lạc trôi” giữa Venice thơ mộng. Tháp đồng hồ cao 75m được thiết kế như một điểm nhấn đặc biệt cho “thị trấn du lịch Amalfi”, trở thành điểm check-in và ngắm hoàng hôn lý tưởng không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc.

Đặc biệt, khi Sun Group đưa công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới Vortex cùng những lễ hội carnival, bắn pháo hoa hay đại sự kiện âm nhạc quy mô về Nam đảo thì dòng khách đổ về Sun Premier Village Primavera sẽ mang tới nguồn thu hấp dẫn cho chuỗi nhà hàng, khách sạn mini nơi đây.

Bên cạnh đó, du khách tới Nam đảo còn được trải nghiệm hơi thở của cuộc sống bản địa, được hòa mình vào cộng đồng Phú Quốc văn minh tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi nằm tại tâm điểm kết nối bờ Đông và Tây của Nam Phú Quốc. Hệ thống nhà phố thương mại trong khu đô thị sở hữu thiết kế 5 tầng, mặt tiền lên tới 8m, vỉa hè thoáng rộng, không chỉ phù hợp để làm khách sạn mini 2, 3 sao mà còn rất tiện lợi cho việc kinh doanh các dịch vụ đời sống, du lịch như spa, phòng tập gym, phòng khám, cửa hàng tiện ích, boutique thời trang, không gian triển lãm mini, phòng trưng bày sản vật địa phương…

Được hưởng lợi từ dòng khách dồi dào của hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí Nam đảo, cư dân khu đô thị Sun Grand City New An Thoi không chỉ được đảm bảo về tương lai tài chính vững chắc khi linh hoạt kinh doanh mọi loại hình dịch vụ du lịch trong hệ sinh thái mà còn được thụ hưởng một cuộc sống an toàn, chất lượng. Chủ đầu tư đã ưu ái dành diện tích để kiến tạo tới 4 công viên mang màu sắc Địa Trung Hải rực rỡ cùng quy hoạch hợp lý dành riêng cho y tế, giáo dục.

Là dự án hiếm hoi nằm trong 6% quỹ đất ở của Phú Quốc, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi được đánh giá là dự án mà giới đầu tư săn đón nhất hiện nay, đặc biệt là các nhà đầu tư miền Tây kể từ khi đường bay thẳng Cần Thơ – Phú Quốc chính thức được đưa vào khai thác.

Song hành với các siêu phẩm nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp là các công trình giải trí đưa tên tuổi Phú Quốc vào kỷ lục Guiness. Cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, công viên nước hàng đầu Đông Nam Á Aquatopia Water Park hay những tổ hợp giải trí đang tiếp tục được xây dựng đã trở thành thỏi nam châm hút khách tới Nam đảo. Không khó để thấy, mỗi dự án tại thiên đường Nam đảo đều mang một câu chuyện kiến trúc riêng, độc bản, tạo nên một bộ sưu tập xa xỉ khiến bất kỳ du khách nào cũng mong một lần trải nghiệm.

