Khai trừ Đảng cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê

VTC News

Tại kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội” xảy ra tại Công an quận Tây Hồ.

Trong số 4 đảng viên bị khai trừ có ông Phùng Anh Lê, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố; nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

3 người còn lại là: Nguyễn Đức Châu, đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ và Lê Đình Trung, đảng viên Chi bộ Công an, Đảng bộ xã Đồng Quang, nguyên Phó Trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai; nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Cả 4 người này cũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, theo quy định tại khoản 1 Điều 378 Bộ luật Hình sự.