Khai trừ Đảng 5 cán bộ Công an Lai Châu

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu) xác nhận vừa thi hành kỷ luật Đảng đối với 5 Đảng viên thuộc lực lượng công an địa phương vì liên quan đến sử dụng văn bằng giả và ma túy.

Cụ thể 5 cán bộ, chiến sĩ bị kỷ luật Đảng gồm: Lê Văn Hồng, Phan Văn Luân, Phạm Đức Hùng, đảng viên Chi bộ Cảnh sát Giao thông, Đảng bộ Công an huyện Tân Uyên; Phùng Quang Tuyến, đảng viên Chi bộ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Đảng bộ Công an huyện Tam Đường và Hoàng Mạnh Hà, đảng viên Chi bộ Cảnh sát hình sự, Đảng bộ Công an huyện Than Uyên.

Công an huyện Than Uyên - nơi phát hiện cán bộ vi phạm liên quan đến việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Trong đó, 2 đảng viên là Lê Văn Hồng và Phan Văn Luân bị khai trừ khỏi Đảng vì vi phạm sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để tham gia xét tuyển, học tập trong lực lượng Công an và kê khai hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên.

Các đảng viên Phùng Quang Tuyến và Hoàng Mạnh Hà cũng bị khai trừ Đảng do vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ. Riêng Phạm Đức Hùng bị khai trừ do vi phạm điều lệ Đảng về những điều đảng viên không được làm, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Sau khi Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy các huyện Tân Uyên, Tam Đường, Than Uyên thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với 5 cán bộ trên, Công an tỉnh Lai Châu cũng ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với các cán bộ vi phạm.

Cuối năm 2019, khi hoàn thiện điều tra, xác minh kết quả Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu sử dụng bằng THPT giả để vào ngành và tiến thân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký quyết định thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với người này.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lai Châu thực hiện một cuộc tổng rà soát văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tại địa phương.

Theo nguồn tin riêng của VOV, đến nay đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ bị phát hiện vi phạm liên quan đến việc sử dụng các văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp và đã làm đơn xin ra khỏi ngành.