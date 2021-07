Khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn: Lãnh đạo huyện nói gì?

(VTC News) -

Liên quan đến việc khai thác trái phép khoáng sản quy mô lớn ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa bị công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang, thu giữ khối lượng lớn đá trắng và các máy móc thiết bị, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, mỏ này trước đây từng là điểm nóng, đã bắt đi bắt lại, từng xử phạt hành chính nhiều lần.

Khối lượng lớn khoáng sản bị khai thác trái phép

Theo lãnh đạo huyện Quỳ Hợp việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn rất khó chấm dứt.

"Cái khó là huyện xử lý thì họ dừng khai thác, sau một thời gian lắng xuống thì họ lại khai thác và khi đó huyện lại vào tiếp, không thể dứt điểm được. Chỗ khai thác trái phép này không xử lý dứt điểm được vì nhiều người khai thác, các mỏ đổi chủ liên tục gây khó khăn cho cơ quan chức năng", vị lãnh đạo huyện Quỳ Hợp chia sẻ thêm.

Ngọn núi bị cày xới để khai thác trái phép đá trắng

Ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoảng sản trái phép. Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m3 đá trắng các loại, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Kiểm tra kho chứa hàng của chủ cơ sở khai thác trái phép, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần 100m3 đá trắng các loại.

Hiện công an đã tạm giữ Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, là chủ điểm khai thác trái phép nói trên.