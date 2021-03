Khai quật giữa đêm mộ cô gái 19 tuổi bị bắn chết trong biểu tình Myanmar?

(VTC News) -

Theo nhân chứng, việc khai quật diễn ra dưới sự canh gác của cảnh sát và các binh sỹ.

Người này nói thi thể của Ma được đưa đi vào ngày 5/3 rồi được trả lại. Hãng tin địa phương Mizzima cho biết, ngôi mộ sau đó được niêm phong.

Cả quân đội và cảnh sát Myanmar đều không tiếp nhận các cuộc gọi làm rõ thông tin này của Reuters.

Hình ảnh do một người dân tới thăm mộ Ma cung cấp cho Reuters hôm 5/3 cho thấy xi măng vẫn đang khô. Găng tay, ủng cao su, áo choàng phẫu thuật bị bỏ lại cạnh ngôi mộ. Gần đó còn có vết máu.

Chiếc gang tay bỏ lại trên mộ của Ma Kyal Sin.

Một nhân chứng sống gần nghĩa trang cho biết anh nhìn thấy ngôi mộ bị một nhóm khoảng 30 người cậy mở bằng dụng cụ điện vào tối 5/3. Họ đến trên bốn chiếc ô tô, hai xe cảnh sát và hai xe quân đội.

Theo người này, nhóm người lạ đưa thi thể ra khỏi quan tài, kiểm tra và lấy đi thứ gì đó.

Hai người khác nói với Reuters rằng họ được người dân cảnh báo không vào nghĩa trang hôm 5/3 vì cảnh sát và quân đội đang tiến hành khai quật thi thể của Ma.

Những bức ảnh chụp lại thi thể của Ma hôm 3/3 cho thấy vết thương đẫm máu trên đầu cô gái trẻ.

Tờ Global New Light Of Myanmar do nhà nước điều hành hôm 5/3 cho biết các chuyên gia đã phân tích bức ảnh và kết luận vết thương không nhất thiết là do vũ khí chống bạo động gây ra.

"Các cơ quan đang điều tra nguyên nhân cái chết của cô gái và thông tin mới sẽ được công bố kịp thời", nhóm chuyên gia cho hay.

Ma nằm trong ít nhất 38 người thiệt mạng hôm 3/3 - ngày đẫm máu nhất kể từ khi đảo chính nổ ra ở Myanmr.

Quân đội Myanmar cho biết họ đã kiềm chế trong việc sử dụng vũ lực, nhưng sẽ không cho phép các cuộc biểu tình đe dọa sự ổn định.

Hôm 1/2, quân đội Myanmar tiến hành đảo chính, bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng những lãnh đạo khác của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Các lãnh đạo quân đội tuyên bố đây là phản ứng của họ với cáo buộc cuộc bầu cử tháng 11/2020 tại Myanmar có gian lận và cam kết tổ chức cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, người biểu tình không chấp nhận lời hứa này. Họ kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi và những người khác đang bị giam giữ.