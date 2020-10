Khai mạc SV-League 2020: Bùng nổ tinh thần, thăng hoa cảm xúc  

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, hoành tráng, thu hút gần 10.000 sinh viên và người hâm mộ.

Ngày hội cổ động viên của các trường Đại học

Có thể ví sự kiện khai mạc SV-League như một ngày hội khi quy tụ gần 10.000 sinh viên tham gia cổ vũ. Hội cổ động viên của các trường không chỉ giới thiệu màu cờ sắc áo mà còn tiếp lửa tinh thần cho hai đội đầu tiên là trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Văn Hiến. Để đảm bảo an toàn, công tác an ninh được thắt chặt từ khi khán giả vào cổng đến lúc kết thúc trận đấu.

Nếu đại học Văn Hiến thu hút đến 3.000 cổ động viên, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Sài Gòn cùng có 1.000 cổ động viên thì trường Đại học Bách Khoa và trường Đại học Nông Lâm lại cho thấy những màu sắc mới mẻ trong hoạt động cổ động năm nay khi lần lượt giới thiệu hình ảnh những chú cá mập Blue Sharks và những chú trâu xanh thân thiện – NLU Buffaloes.

Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Đại học Cần Thơ cũng cho thấy năng lượng tràn đầy cùng tinh thần cổ vũ hết mình trên sân.

Một trong những điểm nhấn thú vị của Lễ Khai mạc chính là các tiết mục biểu diễn sôi động của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Văn Hiến, trường Đại học Nông Lâm và trường Đại học Sài Gòn. Những bước nhảy ấn tượng, hiện đại của các dancer sinh viên đã tạo nên bầu không khí sôi động và hoành tráng cho ngày Khai mạc.

SV-League ủng hộ miền Trung thân yêu

Trong những ngày qua, miền Trung chìm trong lũ, mực nước liên tục dâng cao khiến người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế… phải gồng mình chống chọi với thiên tai. Nhằm chia sẻ những khó khăn của bà con vùng lũ, Ban Tổ chức SV-League 2020 đã phát động quyên góp từ người hâm mộ của SV-League, khởi điểm đến các Nhà Bảo trợ và Nhà Tài trợ.

Nhà bảo trợ NutiMilk đã ủng hộ 200 triệu đồng; Tập đoàn Nam Miền Trung ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã ủng hộ 100 triệu đồng; Nhà bảo trợ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Hưng Phú ủng hộ 100 triệu đồng, Trường Đại học Văn Hiến ủng hộ 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cầu thủ, khán giả và cổ động viên có mặt tại sự kiện khai mạc cũng đã đồng hành cùng lời kêu gọi của Ban Tổ chức khi quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung.

Trận đấu khai mạc đầy kịch tính

Trong ngày khai mạc, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại Học Văn Hiến là hai đội đá mở màn. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, đội bóng của HLV Cao Tùng A Vĩ và đoàn quân của thầy trò Hà Vương Ngầu Nại đã có màn so tài cân sức trên sân Thống Nhất với những tình huống kịch tính ngay từ đầu trận.

Nếu đội bóng trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo đuổi lối chơi hào hoa với phong cách của những kỹ sư đá bóng nhưng vẫn không thiếu những màn phô diễn kỹ thuật thì đội bóng trường Đại học Văn Hiến cho thấy lối chơi quyết liệt và hết mình, luôn biết tận dụng kẽ hở của đối phương. Trận đấu được ví như màn so tài của những cầu thủ chuyên nghiệp. Dù trường Đại học Khoa học Tự nhiên dẫn trước với pha lập công của cầu thủ K’Công (số 11) ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, Trần Kỳ Nam (số 14) của trường Đại học Văn Hiến đã san bằng tỉ số. Kết thúc trận mở màn, kết quả 1-1 được đánh giá là thỏa mãn sự mong đợi của khán giả có mặt tại sân.

Công Phượng xuất hiện trong Lễ Khai mạc SV-League 2020

Tại Lễ Khai mạc SV-League 2020, sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Công Phượng đã thu hút hàng nghìn khán giả và cổ động viên. Dù đang bị chấn thương ngón chân và phải tạm ngưng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ TP.HCM nhưng Công Phượng vẫn mang đến tinh thần nhiệt huyết nhất để cổ vũ cho các đội bóng.

Đặc biệt, Công Phượng cũng vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM nên sự xuất hiện lần này của anh chính là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các đàn em sinh viên.

Sân chơi sinh viên, tổ chức chuyên nghiệp

Sau 2 lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, sự trở lại lần này của SV-League 2020 được sinh viên lẫn người hâm mô chờ đợi. Dù lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đấu đã mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về sân chơi sinh viên với sự chuyên nghiệp và bài bản xuyên suốt mùa giải.

Lễ Khai mạc được tổ chức hoành tráng trên sân vận động quốc gia Thống Nhất, được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao và livestream trên fanpage SV-League. Trong ngày Khai mạc, Ban Tổ chức đã kiểm tra tư cách cầu thủ bằng phần mềm viết riêng cho giải nhằm đảm bảo tính trung thực, góp phần tìm ra nhà vô địch xứng đáng nhất.

Tổ trọng tài của mùa giải năm nay cũng quy tụ những tên tuổi có thâm niên và kinh nghiệm. Trận Khai mạc có sự tham gia của nữ trọng tài Lê Thị Ly - trọng tài cấp cao châu Á và trợ lý 1 Trương Thị Lệ Trinh – từng tham dự 2 vòng chung kết U19 thế giới và được FIFA công nhận là trọng tài đẳng cấp Elite 2018.

Ngoài 4 trọng tài giám sát, mỗi trận đấu còn được Ban Tổ chức bố trí hệ thống camera xuyên suốt để theo dõi toàn trận. Đặc biệt, bên cạnh các lỗi “phạt nóng” trên sân, Ban Tổ chức còn áp dụng hình thức “phạt nguội” dựa trên băng ghi hình từ máy quay cũng như các tư liệu do khán giả cung cấp, đảm bảo sự công bằng nhất cho các đội tham gia.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến gần 550 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch được thưởng 200 triệu đồng; đội Nhì và Ba lần lượt được thưởng 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng khác như: Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Đội bóng fairplay. Đặc biệt, SV-League 2020 còn có các giải thưởng dành cho hội cổ động viên với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng cùng nhiều chương trình tương tác trên fanpage SV-League để mang đến những quà tặng thiết thực và hấp dẫn cho sinh viên.

Chính thức công bố vào ngày 7/1, SV-League 2020 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên nói chung và những người đam mê bóng đá nói riêng vì đây là lần đầu tiên một giải bóng đá sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp. Đặc biệt, mỗi bóng trường đại học tham gia giải được bảo trợ bởi một ông bầu là doanh nhân nổi tiếng của nền bóng đá Việt Nam. Cụ thể: ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) bảo trợ đội bóng trường ĐH Văn Hiến; ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Du lịch Vietravel) bảo trợ trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM; Ông Đoàn Nguyên Đức (Công ty CP Cà phê Ông Bầu) bảo trợ đội bóng trường ĐH Nông Lâm TPHCM; ông Võ Quốc Thắng (Công ty CP Đồng Tâm) bảo trợ trường ĐH Tôn Đức Thắng; ông Nguyễn Hoàng Anh (Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung) - ĐH Bách Khoa; Ông Trần Thanh Hải (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood) - ĐH Cần Thơ, ông Nguyễn Anh Khiêm (Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hưng Phú) - ĐH Khoa học Tự nhiên và ông Nguyễn Miên Tuấn (Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt) - ĐH Sài Gòn. Đồng thời, giải đấu còn nhận được sự tài trợ của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước và Công ty CP Động Lực, trong đó, An Phước tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và Động Lực tài trợ bóng xuyên suốt mùa giải.

Tất cả thông tin, hình ảnh về các đội bóng và các trường Đại học tham gia, người hâm mô vui lòng cập nhật chính thức trên website svleague.vn và fanpage facebook.com/Svleague.vn.