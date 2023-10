(VTC News) -

Chiều 6/10, lễ khai mạc giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2023 by VNPAY đã diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội.

4 trận đầu tiên của giải là các cuộc so tài của Next Level và Basket Sags, Hà Nội và Bảo Lộc United, PKKQ và 3F Galaxy, Hidden Dragon và 98’s Basketball. Ở trận mở màn, Next Level giành chiến thắng thuyết phục trước đội Basket Sags với tỉ số 75 - 57.

Nhiều cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, cầu thủ bóng rổ quốc gia đến theo dõi và cỗ vũ cho các đội bóng. Bên cạnh đó, rapper Phúc Du cũng góp mặt tại sự kiện này và trình diễn những bản hit sôi động cùng nhóm nhảy.

Next Level gặp Basket Sags ở trận đầu tiên trong ngày khai mạc giải.

Giải bóng rổ Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2023 dành cho vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên. Vì vậy, các vận động viên không chuyên có cơ hội tập luyện, thi đấu để cọ xát, nâng cao trình độ với các cầu thủ chuyên nghiệp. Để nâng cao chất lượng chuyên môn, các đội bóng được đăng ký không giới hạn vận động viên là người gốc Việt và 2 vận động viên người nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Giải quy tụ 8 đội bóng đạt thứ hạng cao nhất từ các giải đấu cấp khu vực. Những giải này gồm có Hanoi Basketball Championship (HBC) diễn ra tại Hà Nội tháng 10/2022, Saigon Basketball Championship (SBC) diễn ra tại TP.HCM tháng 3/2023 và Danang Basketball Championship (DBC) diễn ra tại Đà Nẵng tháng 5/2023.

Các đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Kết quả vòng bảng là cơ sở để xếp các đội ở Nhánh thắng và Nhánh thua. Trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa đội thắng của Nhánh thắng và đội thắng của Nhánh thua.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 06/10 đến 15/10/2023 tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mỗi ngày thi đấu sẽ diễn ra tối thiểu 2 trận, bắt đầu từ 14h đến 22h. Ban tổ chức bố trí khu vực ngồi có bán vé và không bán vé.

Tổng giải thưởng của giải là 300 triệu đồng. Phần thưởng cho đội vô địch, á quân, hạng ba lần lượt là 140 triệu đồng, 80 triệu đồng và 40 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 40 triệu đồng.