Khai mạc giải bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways 2021

(VTC News) -

Giải đấu quan trọng nhất trong năm của hệ thống thi đấu bóng chuyền quốc gia vừa khởi tranh với 10 đội nam, 10 đội nữ. Đây là cơ sở để đánh giá lực lượng, tuyển chọn VĐV cho đội tuyển quốc gia dự SEA Games 31 vào cuối năm.

Nội dung nam và nữ của giải bóng chuyền VĐQG Bamboo Airways 2021 đều được tổ chức thành hai vòng bảng và vòng chung kết. Vòng 1 được tổ chức từ ngày 10/4 đến 15/4 tại Quảng Ninh và Hà Nội. Vòng 2 diễn ra từ 14/12 đến 25/12 tại Quảng Nam và Đắk Nông.

Giải bóng chuyền VĐQG Bamboo Airways 2021 khai mạc tại Hà Nội.

Thể thức tính điểm, xếp hạng của mùa giải 2021 có một chút thay đổi so với các giải trước đây. Sau vòng 1, ban tổ chức căn cứ vào vị trí xếp hạng của các đội để chia thành hai bảng mới.

Thành tích của các đội sau vòng 2 được tính vào bảng xếp hạng chung, không phải riêng từng bảng. 4 đội có thứ hạng cao nhất đấu vòng chung kết.

Ở giải nữ, Bộ Tư lệnh Thông tin được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, với sự hậu thuẫn của nhà tài trợ mới FLC. Đối thủ chính của CLB này là VTV Bình Điền Long An và Ngân Hàng Công Thương, những đội bóng mạnh có truyền thống.

Trong ngày khai mạc, Ninh Bình và Than Quảng Ninh là hai đội được hưởng niềm vui chiến thắng ở giải nữ. Ở trận khai mạc giải nam, Long An và Hà Nội tạo nên màn so tài kịch tính qua 5 set. Long An giành chiến thắng với tỉ số các set rất sít sao là 25-17, 22-25, 27-25, 22-25, 15-10.