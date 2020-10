Khách tăng đột biến, Cục Hàng không xin mở cửa sân bay Nội Bài sớm 30 phút

Theo đó, trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ đầu tháng 9 đến nay, các hãng hàng không trong nước đang khôi phục trở lại các đường bay nội địa sau đợt nghỉ dài vì COVID-19. Trong đó, một số hãng như Bamboo Airways còn mở đường bay từ Hà Nội đi Côn Đảo.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VGP)

Tần suất tăng cao trong khi năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chỉ đảm bảo tối đa 25 lượt chuyến/giờ, nên xuất hiện tình trạng chậm chuyến, đặc biệt là vào giờ cao điểm từ 12h-13h hàng ngày.

Do đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ GTVT cho mở cửa Sân bay Nội Bài sớm hơn nửa tiếng, từ 6h thay vì 6h30 như hiện tại.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam có văn điều chỉnh thời gian tạm ngừng khai thác tại Cảng Hàng không Nội Bài. Thời gian tạm ngừng từ 0h30 đến 6h30, áp dụng từ 1/9/2020 đến ngày 31/1/2021.

Liên quan đến an toàn hàng không, Cục Hàng không cũng mới có văn bản gửi các đơn vị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp tại cảng hàng không.

Theo đó, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không, sân bay trong điều kiện thời tiết phức tạp (mưa giông, sấm, sét…) đối với lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung, quy định hướng dẫn, quy trình khai thác bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp đối với cơ sở đảm bảo hoạt động bay (ANS), hệ thống, thiết bị ANS, quy trình an toàn đối với nhân viên ANS (nhất là nhân viên đánh tín hiệu, trợ giúp thủ tục kế hoạch bay và bảo dưỡng kỹ thuật trên khu bay) để đảm bảo an toàn tính mạng người, tài sản.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường hệ thống chống sét đối với cơ sở, hệ thống thiết bị ANS và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, hướng dẫn bảo đảm an toàn trong quá trình tác nghiệp, nhất là trước và trong khi có mưa dông, sấm, sét tại đỉnh sân bay.