‘Khách sạn xui xẻo’ nhất TG: 10 năm 80 người chết, tụ điểm của sát nhân, thảm án

Cecil Hotel là một khách sạn giá rẻ tọa lạc tại 640 Main Street, Los Angeles, Mỹ, được mở cửa đón khách từ năm 1927. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của nó lại đến từ quá khứ đen tối khi liên quan tới hàng loạt những vụ án và cái chết bí ẩn. Người ta gọi Cecil Hotel là "khách sạn đen đủi nhất thế giới" khi dường như nó luôn bị chọn bởi những kẻ sát nhân hàng loạt hoặc người muốn tự tử.

Điểm đến của những vụ tự tử

Năm 1931, khách sạn đã chứng kiến vụ tự tử đầu tiên: W.K. Norton, người được phát hiện bên cạnh một đống thuốc độc. Năm 1937, Grace E. Magro, 25 tuổi, đã trở thành người thứ tư chết tại khách sạn khi cô rơi xuống từ tầng 9, cơ thể cô bị vướng vào dây cáp điện thoại. Một trong những sự cố đau lòng hơn xảy ra vào năm 1944, khi một phụ nữ trẻ sinh con trong phòng khách sạn và ném đứa trẻ sơ sinh ra khỏi cửa sổ trong hoảng loạn.

Các vụ tự sát xuất hiện ngày càng nhiều – nhiều tới mức không thể thống kê nổi. Trong một chương trình tài liệu, Amy Price - cựu quản lý của Cecil Hotel tiết lộ trong thời gian 10 năm bà làm việc tại đây, tức từ 2007 đến 2017 đã chứng kiến 80 người chết, nguyên nhân do tai nạn hoặc tự tử.

Vụ án Thược Dược Đen không lời giải

Những ai đam mê tìm hiểu về các vụ án đình đám trong lịch sử nước Mỹ hẳn sẽ biết đến vụ án "Thược Dược Đen" (Black Dahlia). Năm 1947, xác của cô gái Elizabeth Short được tìm thấy ở bãi cỏ công viên. Thi thể của cô bị đứt lìa, khuôn miệng bị kẻ sát nhân tàn nhẫn cố tình làm cho biến dạng.

Elizabeth Short được cho là đã uống rượu tại khách sạn Cecil vài ngày trước khi cô bị giết. Đến nay, vụ án vẫn không tìm được hung thủ.

Đích nhắm của những sát nhân nổi tiếng

Richard Ramirez là nỗi kinh hoàng của vùng California từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 8 năm 1985. Trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, hắn đã giết không dưới 38 người, lan rộng từ Quận Cam đến San Francisco. Khi hoạt động ở Los Angeles, hắn nhắm tới những người ở trong khách sạn Cecil. Hắn ta thậm chí còn vứt bỏ bằng chứng, bao gồm cả quần áo dính máu, trong thùng rác của khách sạn.

Năm 1991, tên giết người hàng loạt Jack Unterweger đã vào khách sạn Cecil check-in. Cùng thời gian đó, ba gái mại dâm ở thành phố bị giết, người ta sớm tìm ra thủ phạm chính là Jack. Trước đây, hắn đã từng thực hiện các vụ án tương tự với các cô gái mại dâm. Nhiều người nghi ngờ rằng anh ta đã chọn Cecil đặc biệt vì mối liên hệ của nó với Ramirez, nhưng đó chỉ là phỏng đoán.

Cái chết bí ẩn của Elisa Lam

Đến năm 2013, vụ án nổi tiếng nhất thời hiện đại ở khách sạn Cecil xảy ra. Thi thể nữ du khách Canada gốc Hoa Elisa Lam được tìm thấy trong bể nước khách sạn sau khi nhiều khách thuê khác phàn nàn nước từ vòi đột nhiên có màu đen, mùi rất lạ.

Camera an ninh đã ghi lại những hành động vô cùng kỳ dị, khó hiểu của Elisa trước lúc biến mất. Khi ở trong thang máy, cô gái tỏ ra hoảng hốt, như thể đang nói chuyện với ai đó trong khi rõ ràng trong thang máy chỉ có một mình Elisa. Khi đi lên tầng thượng - nơi đặt bể nước, hệ thống an ninh, chuông báo động cũng không hề kêu. Đến nay, lý do nữ sinh 21 tuổi chết vẫn là điều bí ẩn.

Khách sạn Cecil Hotel ngày nay

Với quá nhiều câu chuyện ám ảnh xảy ra ở cùng một nơi, Cecil Hotel không hề bị mọi người sợ hãi mà thậm chí còn hút khách. Rất nhiều du khách tới Los Angeles lựa chọn lưu trú tại đây vì muốn trải nghiệm cảm giác được ở "khách sạn ma ám nhất nước Mỹ". Bên cạnh đó, Cecil còn được nhận xét là giá cả tốt, dịch vụ chu đáo và thực sự là một khách sạn chất lượng.

Năm 2011, khách sạn Cecil được đổi tên thành Stay on Main. Đây được coi là động thái để "giải đen" cho khách sạn. Nhưng kết quả là 2 năm sau, vụ án Elisa Lam vẫn diễn ra.

Trong hai thập kỷ qua, bất động sản này đã đổi chủ nhiều lần. Hiện tại, khách sạn Cecil vẫn đang trong giai đoạn đóng cửa để tu sửa kể từ năm 2017. Theo kế hoạch ban đầu, Cecil, hay bây giờ là Stay on Main sẽ mở cửa trở lại cuối năm 2021 nhưng dự định này có thể sẽ bị hoãn bởi dịch bệnh.