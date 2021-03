Khách sạn, resort sang chảnh đồng loạt khuyến mãi, kỳ vọng dịp 30/4 bội thu

(VTC News) -

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày. Cùng với việc đại dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt đã tạo ra một cơ hội lớn cho ngành du lịch trong nước nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, resort nghỉ dưỡng 5 sao nói riêng.

Kỳ vọng một mùa kinh doanh khởi sắc, nhiều khách sạn, resort 5 sao đã đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Trả lời VTC News, bà Hoàng Phương Thảo - Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Salinda Resort Phú Quốc cho biết resort này đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi chạy trong tháng 3 và tháng 4 sắp tới.

Khu nghỉ dưỡng Salinda 5 sao triển khai các gói kích cầu, đồng hành với Vietravel Airlines để đưa ra các combo khuyến mãi có lợi cho khách hàng, đặc biệt trong chương trình xuyên suốt tháng 3 để tôn vinh phái đẹp.

Bãi biển tại Salinda resort.

Khách hàng đặt phòng Deluxe, Suite hoặc Villa sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi như đưa đón sân bay 2 chiều theo lịch bay của khách, voucher Spa làm đẹp, ăn uống, mua sắm lên đến hàng triệu đồng. Riêng khách nữ sẽ nhận được quà chào mừng đặc biệt trong tháng 3 này.

“Ở Salinda Resort Phú Quốc cả tháng 3 sẽ là tháng của phái đẹp chứ không riêng chỉ ngày 8/3”, bà Thảo nói.

Tại Bình Thuận, The Cliff Resort tiêu chuẩn 4 sao cũng chào mời du khách bằng combo Feel The Beach - Bao gồm 01 đêm nghỉ, 01 bữa sáng và 01 bữa chính cho 02 khách với giá chưa bao giờ rẻ đến thế; Seahorse Resort đưa ra combo cho 2 người với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng với hàng loạt các dịch vụ cao cấp đi kèm; Homestay Châu Triều cũng giảm giá chỉ còn từ 70.000 - 160.000 đồng/người cho mỗi đêm.

Các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, resort cũng kết hợp với các doanh nghiệp lữ hành, du lịch để đưa ra các combo hấp dẫn cho khách du lịch nội địa. Vietravel đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi "khủng". Trong đó, khách đặt phòng nghỉ dưỡng 4 - 5 sao ở Đà Nẵng, Mũi Né, Vũng Tàu đều được tặng vé máy bay khứ hồi khi bay từ Hà Nội tới các địa điểm trên.

Các khách sạn, resort miền trong sẽ có những ưu đãi tốt hơn ngoài miền bắc.

Trải qua 3 lần đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành du lịch, dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng đã có bí quyết để kích cầu bằng các chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Ông Lê Thái Vũ - Chủ Tịch Hội An Silk Village - cho biết mặc dù ở thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt nhưng việc để nền kinh tế phục hồi và mang lại khởi sắc cho Hội An Silk Village vẫn cần thêm thời gian và nhiều yếu tố. Hiện tại Hội An Silk Village đã kích hoạt các chương trình khuyến mãi giống dịp Tết Nguyên đán vừa qua và giống như những lần trước khi dịch lắng xuống.

Một góc Hội An Silk Village.

Ông Thái Vũ kỳ vọng mùa kinh doanh khởi sắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ có thể bù vào các chi phí vận hành trong thời gian thị trường "đóng băng".

“Hiện nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trong đó có Hội An Silk Village đang hy vọng sớm tới ngày vacxin phòng COVID-19 phổ biến để tình hình kinh doanh tốt hơn. Hội An Silk Village hiện tại chỉ mở cửa 2/5 cơ sở để cầm cự chờ tới lúc dịch bệnh được khống chế hoàn toàn”, ông Thái Vũ chia sẻ.