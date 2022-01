Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước

(VTC News) -

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay 23/1 tức ngày 21 tháng Chạp, lượng hành khách đi lại bằng máy bay là hơn 59.000 lượt. Tuy có tăng cao so với thời gian trước nhưng chỉ bằng 44% so với năm trước.

Cụ thể, trong ngày 23/1 có 617 chuyến bay, bằng 82,5% so với năm 2019 (748 chuyến bay) và bằng 66,4% so với năm 2020 (929 chuyến bay). Trong ngày 23/1, sân bay đón 59.179 lượt khách, bằng 56,1% so với năm 2019 (105.508 lượt khách) và bằng 44% so với 2020 (134.661 lượt khách).

Hành khách đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu tăng.

Trong những ngày qua, lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc trở lại. Đặc biệt là từ hôm qua (22/1), khi văn bản 682 của Bộ GTVT về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ có hiệu lực.

Đáng chú ý, Bộ GTVT điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không sẽ không yêu cầu có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm (trừ hành khách cư trú, lưu trú tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng). Như vậy, trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không còn phải có giấy xét nghiệm âm tính như trước đó.

Theo nhiều hành khách, giá vé máy bay cũng đã tăng cao trở lại trong những ngày qua. Hiện vé đi nhiều địa phương trong cả nước cũng đã được mua hết trong những ngày cao điểm trước Tết ở nhiều chặng. Theo dự báo của Sở GTVT TP.HCM, lượng khách đi lại bằng đường hàng không sẽ tiếp tục tăng và dự báo cao điểm sẽ đạt khoảng 80% so với năm trước.