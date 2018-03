Khách phàn nàn phí cao, Vietcombank nói phí thấp nhất thị trường

Việc điều chỉnh phí dịch vụ từ 1/3 của Vietcombank đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía khách hàng, trong khi đó nhà băng nói mức phí đã rẻ nhất thị trường và có khoản giảm.

“Phần nào chia sẻ với khách hàng, Vietcombank thực hiện thu phí quản lý tài khoản ở mức thấp nhất trên thị trường (2.000 đồng/ tháng). Ngân hàng cũng dành nhiều ưu đãi cho các chủ tài khoản đã nộp phí quản lý tài khoản” - thông cáo phát đi ngày 2/3 của Vietcombank cho biết.

Khách muốn chuyển ngân hàng khác

Từ 1/3, nhiều khách hàng của Vietcombank bức xúc vì biểu phí vừa điều chỉnh dành cho khách hàng cá nhân của nhà băng này.

Đặc biệt, trong khi nhiều ngân hàng miễn phí dịch vụ chuyển tiền cùng hệ thống qua mobile banking thì Vietcombank áp dụng mức 2.200 đồng/giao dịch.

"Tôi không hiểu sao nhà băng này lại áp dụng phí với dịch vụ này. Có lẽ thời gian tới mình sẽ chuyển qua sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác với mức phí dễ chịu hơn", anh Phạm Duy Mạnh (29 tuổi, quận Hoàng Mai) chia sẻ. .

Các khách hàng cá nhân của Vietcombank sẽ chịu biểu phí mới từ ngày 1/3. (Ảnh minh họa: Ngô Minh)

Nhiều khách hàng khác của ngân hàng cũng cho rằng việc điều chỉnh phí dịch vụ lần này như một hình thức "tận thu" khách hàng.

“Hình như nhà băng không cần khách hàng khi áp dụng chính sách ngược đời như vậy. Ngân hàng khác thậm chí còn không mất phí chuyển tiền liên ngân hàng”, chị Thanh Hà, ngụ tại Cầu Giấy, chia sẻ.

Anh Phạm Văn Phúc (26 tuổi, Nam Định) cho biết anh làm nghề kinh doanh nên thường xuyên phải chuyển khoản ngân hàng. Trước đây, anh thường cố gắng thực hiện giao dịch cùng ngân hàng để rút ngắn thời gian chuyển đồng thời được miễn phí chuyển khoản, nhưng với biểu phí mới, mỗi giao dịch của anh dù cùng ngân hàng vẫn phải trả thêm 2.200 đồng.

“Mỗi ngày mình thực hiện cả chục giao dịch chuyển, nhận tiền qua lại với khách hàng, giao dịch cùng ngân hàng chỉ vài trăm cho tới vài triệu đồng mà cũng bị tính phí thì quả thật không vui lắm”, anh Phúc cho hay.

Tuy nhiên, anh Phúc cũng cho biết bản thân anh cũng là người kinh doanh nên rất hiểu cho ngân hàng, anh sẵn sàng trả phí dịch vụ cao hơn nhưng bù lại Vietcombank cũng phải cam kết dịch vụ sẽ tốt lên.

Vietcombank khẳng định phí rẻ nhất thị trường

Về phía Vietcombank, đại diện ngân hàng này cho biết mức phí dịch vụ điều chỉnh từ ngày 1/3 nhằm thay thế cho biểu phí ngân hàng đã sử dụng từ năm 2009 đến nay. Cùng với việc điều chỉnh phí dịch vụ, nhà băng cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới, chất lượng cao hơn...

Khẳng định thu phí quản lý tài khoản thấp nhất thị trường hiện nay 2.000 đồng/tháng, đại diện nhà băng nói đã dành nhiều ưu đãi cho khách hàng như miễn phí nộp/rút tiền tại mọi Chi nhánh, Phòng Giao dịch; miễn phí chuyển khoản cùng chủ tài khoản...

Một số thay đổi trong biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử với khối khách hàng cá nhân của Vietcombank.

Vị này cũng chỉ ra một số điểm khách hàng được lợi từ việc điều chỉnh phí chuyển khoản đối với VCB-Mobile B@nking và VCB-iB@nking mà theo quan điểm của nhà băng là “phù hợp”.

Đơn cử, các giao dịch dưới 50 triệu đồng (trong hệ thống) hoặc dưới 10 triệu (ngoài hệ thống) được giảm phí lần lượt từ 3.000 đồng xuống còn 2.000 đồng/giao dịch và từ 10.000 đồng xuống 7.000 đồng/giao dịch.

Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ trước đây thu 11.000 đồng thì nay điều chỉnh giảm xuống còn 7.700 đồng/giao dịch dưới 10 triệu đồng.

Ngoài Vietcombank, hàng loạt ngân hàng cũng đang rục rịch thay đổi biểu phí với nhóm khách hàng cá nhân. Hồi đầu năm, VIB cũng đã áp dụng biểu phí mới từ 1/1/2018.

"Tiền nào của đó"

Trong đổi với PV về vấn đề này, TS. LS. Bùi Quang Tín cho rằng việc các ngân hàng tăng phí dịch vụ gần đây và mới nhất là Vietcombank có nhiều lý do.

Thứ nhất, các ngân hàng đang muốn tăng nguồn thu từ dịch vụ để dần thay đổi cơ cấu nguồn thu, giảm tỷ lệ phụ thuộc vào khoản thu nhập từ tín dụng.

Bên cạnh đó, gắn với dịch vụ là đi liền với sự an toàn bảo mật. Khách hàng luôn muốn giao dịch có độ an toàn bảo mật thì ngân hàng sẽ cung cấp một dịch vụ an toàn cao hơn tương ứng.

"Tiền nào thì của đó, để có được giao dịch an toàn hơn thì sẽ phải trả mức giá cao hơn là điều hoàn toàn phù hợp, không có gì phải đắn đo", ông Tín cho hay.

Vị chuyên gia cũng kỳ vọng với việc điều chỉnh phí thì các dịch vụ của các ngân hàng cũng sẽ ngày càng tốt hơn và đảm bảo an toàn bảo mật phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

>>> Đọc thêm: Vietcombank tăng cước phí hàng loạt dịch vụ