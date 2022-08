Anh Hữu Tiến, một người bán cho biết, giá các mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay đều tăng lên so với năm trước do ảnh hưởng của "bão giá" tác động lên chi phí sản xuất và vận chuyển, ít thì tăng 1.000 - 2.000 đồng, nhiều thì tăng 10.000 đồng. "Chẳng hạn như món đồ chơi hình con thỏ, có thể di chuyển, phát sáng và phát ra âm thanh hiện có giá khoảng 80.000 đồng, tăng 10.000 đồng so với những năm trước”.