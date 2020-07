Tự ý xé áo phao, trốn nộp phạt, nữ hành khách bị cấm bay

Trả lời VTC News sáng 5/7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay nữ hành khách N.T.B.T. (53 tuổi, thường trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) bị phạt 2 triệu đồng do tự lấy áo phao dưới ghế ngồi của mình xé vỏ bọc ra để sử dụng.

“Tuy nhiên nữ hành khách này trốn tránh, không nộp phạt dù được cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc nên chúng tôi chuyển hồ sơ lên Cục Hàng không Việt Nam để xử lý”, ông Phương cho biết.

Một phụ nữ trên chuyến bay từ Bình Định tới Hà Nội đã tự lấy áo phao dưới ghế ngồi của mình xé vỏ bọc ra để sử dụng và bị phạt.

Cục Hàng không Việt Nam sau đó ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách N.T.B.T. Theo quyết định của nhà chức trách, bà T bị cấm bay từ 4/7 đến hết ngày 3/7/2021. Trong 6 tháng tiếp theo, nữ hành khách này sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc nếu muốn đi máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển các hành khách N.T.B.T. trong thời hạn quy định.

Các Cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên.

Các Cảng vụ hàng không khu vực trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không để phối hợp, các hãng hàng không nước ngoài và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thuộc địa bàn quản lý để thực hiện kiểm tra, giám sát.

Theo quy định, áo phao được đặt dưới ghế máy bay, hành khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi chưa có thông báo và không được làm phồng áo phao khi chưa ra khỏi máy bay.

Áo phao được trang bị trên máy bay nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trong trường hợp chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nạn trộm cắp và tự ý xé áo phao trên máy bay vẫn tiếp tục xảy ra, uy hiếp đến an ninh, an toàn trong khai thác bay.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hành không miền Bắc, các chuyến bay đều phải đảm bảo có đủ áo phao tương ứng với số người trên máy bay, đề phòng khả năng phải hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước. Nếu không đủ áo phao, chuyến bay sẽ phải cắt bớt khách.

"Mọi hành vi lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên là vi phạm quy định về an toàn bay, sẽ uy hiếp an toàn cho chính hành khách đó và khách khác. Hành khách không được làm phồng áo khi ở trong máy bay", ông Phương nói.