Khách nam bị bắt vì trộm đồng hồ tại điểm soi chiếu an ninh sân bay

(VTC News) -

Ngày 7/3, nguồn tin tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết vừa phát hiện, phối hợp bắt giữ một nam hành khách trộm đồ tại sân bay. Theo đó, mới đây nhân viên an ninh sân bay nhận được tin báo của một hành khách đi chuyến bay VN207 từ Hà Nội đi TP.HCM về việc bỏ quên một chiếc đồng hồ tại điểm soi chiếu hành lý xách tay.

Khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay tại sân bay. (Ảnh minh họa)

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không sân bay đã trích xuất camera và xác định hành khách tên V.Đ.T (Thái Thuỵ, Thái Bình) đi chuyến bay đi chuyến bay VN1203 từ Hà Nội đến Cần Thơ đã lấy chiếc đồng hồ trên. Khi trộm được đồng hồ, T. nhanh chóng cho vào túi và đi vào khu vực cách ly và chuyến bay đã cất cánh.

Ngay lập tức, an ninh sân bay Nội Bài đã liên lạc với an ninh sân bay Cần Thơ, miêu tả hình dạng và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nam hành khách này.

Khi tàu bay hạ cánh tại Cần Thơ, an ninh sân bay đã phối hợp với hãng hàng không và các đơn vị có liên quan nhận diện hành khách và mời về trụ sở làm rõ vụ việc.

Tại đây, nam hành khách này thừa nhận hành vi của mình. Chiếc đồng hồ sau đó đã được trao lại cho chủ nhân. Vụ việc đã được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ xử lý theo quy định.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Đầu tháng 10, một nữ hành khách đi chuyến bay VN1869 từ TP.HCM đi Côn Đảo đã lấy trộm chiếc đồng hồ màu đen tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay của một hành khách đi trước.

Qua kiểm tra và xác minh hình ảnh trên hệ thống camera, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phát hiện hành vi trên. An ninh sân bay sau đó đã phối hợp với nhà chức trách hàng không lập biên bản vi phạm và bàn giao hồ sơ, hành khách vi phạm cho Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý.

Cũng vào tháng 10/2020, một vụ trộm đồng hồ của khách cũng được phát hiện. Theo đó, khi làm thủ tục an ninh đi chuyến bay VJ159 từ Hà Nội đi TP.HCM, anh N.K.Q (H.Chương Mỹ, Hà Nội) đã để nhờ một chiếc đồng hồ nam dây kim loại trong khay soi chiếu của một hành khách khác, nhưng quên không lấy lại.

Ngay khi nhận được thông tin, an ninh sân bay đã trích xuất camera an ninh và nghi ngờ một nam hành khách đã “cầm nhầm” chiếc đồng hồ trên. Đáng tiếc là thời điểm đó, nam hành khách trên đã lên một chuyến bay khác đi Đà Nẵng.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã liên hệ với Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng, cung cấp thông tin và hình ảnh nhận dạng. Ngay khi vị khách này bước xuống máy bay, an ninh sân bay đã mời về làm việc.

Theo tìm hiểu, hành vi trộm cắp trong cảng hàng không, sân bay có thể bị phạt tới 8,5 triệu đồng.