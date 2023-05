Khách hàng 'tố' sản phẩm của Manulife và SCB: Công an TP.HCM chuyển Bộ Công an

(VTC News) -

Chiều 4/5, tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, đối với các đơn tố giác sản phẩm Tâm An Đầu Tư, sản phẩm liên kết giữa Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận, phân loại đơn theo quy định.

Theo ông Hà, do vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB đang được Cục C03, Bộ Công an thụ lý nên Công an TP.HCM sẽ phối hợp xác minh, chuyển giao vụ án theo quy định của pháp luật và cơ quan thụ lý giải quyết sẽ trả lời, thông tin với báo chí sau khi có kết quả điều tra.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Như VTC News thông tin, rất nhiều khách hàng đã lên tiếng tố nhân viên Ngân hàng SCB và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife có nhiều sai phạm, khiến hợp đồng đầu tư tiết kiệm “hóa" thành bảo hiểm nhân thọ, làm người mua mất tiền.

Trước nhiều ý kiến phản ánh của khách hàng, đại diện Manulife Việt Nam cho biết, đơn vị này đã ghi nhận việc một số khách hàng không hài lòng với sản phẩm "Tâm An Đầu Tư" được phân phối thông qua đối tác là Ngân hàng SCB.

Manulife cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng, nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết với Công ty Manulife Việt Nam.

“Manulife rất thấu hiểu các quan ngại của khách hàng và hiện đang xem xét giải quyết các yêu cầu của khách hàng một cách nghiêm túc, công bằng và thỏa đáng. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng cho bất cứ hành vi sai trái hoặc gian lận nào, và nếu phát hiện các hành vi này, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển đến cơ quan chức năng liên quan để xử lý”, Manulife Việt Nam nêu rõ.

Trong khi đó, nguồn tin từ ngân hàng SCB cho hay, Tâm An Đầu Tư là sản phẩm của Manulife và SCB là đơn vị phân phối. Do đó, Manulife sẽ là đơn vị chính thức lên tiếng về vụ việc này. Mặc dù vậy, do là đơn vị phân phối nên ngân hàng SCB cũng có trách nhiệm về việc tư vấn, phân phối của mình. Hiện ngân hàng đang chờ thông tin kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra để biết được là lỗi từ bên nào, lỗi sản phẩm, lỗi tư vấn hay lỗi của ngân hàng...

“Trong giai đoạn sự việc đang được điều tra thì chúng tôi không thể nói gì, cho đến khi cơ quan công an chưa có kết luận”, vị này nói.

Hoàng Thọ