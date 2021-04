Khách đến sân bay Nội Bài dịp 30/4 dự kiến đông kỷ lục

(VTC News) -

“Dự kiến lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp 30/4, 1/5 đạt khoảng 75.000 lượt/ngày, tương đương 485 - 500 lượt chuyến mỗi ngày”, đại diện sân bay Nội Bài cho biết. Nếu đúng như dự đoán thì con số này tăng khoảng 25% so với hiện nay (trung bình ngày đạt khoảng gần 60.000 lượt khách với 400 lượt chuyến bay). Điều này chứng tỏ sản lượng chuyến bay nội địa đến thời điểm này đã phục hồi tương đối tốt, tương đương với mức đỉnh cao của năm 2019.

Mặc dù vậy, đại diện sân bay Nội Bài khẳng định sản lượng vận chuyển các dịp cao điểm hè năm nay hoàn toàn chưa vượt quá năng lực thông qua của cảng.

Sân bay Nội Bài dự kiến đón 75.000 lượt khách vào dịp 30/4, 1/5. (Ảnh minh họa: NLĐ)

Để phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng như cao điểm hè sắp tới, sân bay Nội Bài đã bố trí lực lượng an ninh hàng không phối hợp với đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo thông thoáng, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách; Mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh hàng không; Phân bổ đủ quầy làm thủ tục cho các hãng hàng không.

Cũng theo số liệu từ sân bay Nội Bài, sau Tết Nguyên đán đến nay, khi dịch COVID-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát, người dân đã tiếp tục an tâm để bay nội địa trở lại, kéo theo sản lượng vận chuyển liên tục tăng trưởng tốt.

Hiện nhà ga quốc nội T1 hiện có 102 quầy thủ tục, có khả năng phục vụ được đến 3.060 khách/giờ. Ngoài ra, nhà ga hành khách T1 còn 11 quầy thủ tục dự phòng tại khu vực sảnh E nhằm đảm bảo giải tòa hành khách khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, hiện tại tỷ lệ hành khách đi nội địa làm thủ tục qua web, qua mobile và kiosk check in đạt tỷ lệ khoảng 30-35%.

Tuy nhiên, từ khi có quy định của Cục Hàng không Việt Nam về việc yêu cầu 100% hành khách phải hoàn thành khai báo y tế điện tử trước khi xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh hàng không, vẫn còn tình trạng một số hành khách chưa hoàn thành khai báo. Chính vì vậy, tại một số khung giờ cao điểm có thể gây ra ùn tắc cục bộ.

Để khắc phục tình trạn này, Nội Bài đã và đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để kiểm soát tốt việc khai báo y tế. Ngoài nhân sự của hãng hàng không tại quầy thủ tục, kiosk check in, trước khu vực vào soi chiếu an ninh, sân bay còn bố trí đội thanh niên xung kích hỗ trợ khách khai báo y tế.

Đại diện sân bay Nội Bài cũng cho rằng với số chuyến bay nội địa dự kiến vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1 (công suất thiết kế phục vụ 15 triệu/hành khách/năm trong khi sản lượng dự kiến 18 triệu khách/năm), để đảm bảo hoàn thiện các thủ tục chuyến bay đúng giờ, sân bay lớn nhất miền Bắc này khuyến cáo mọi hành khách nắm tốt các quy định hiện hành, chủ động lên sớm trước giờ bay; khai báo y tế trước khi lên sân bay; chuẩn bị đúng, đủ giấy tờ theo quy định; Làm thủ tục check in xong qua xếp hàng vào cửa kiểm soát ANHK để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục hàng không.