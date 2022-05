Khách bay quốc tế tăng rất mạnh

Cụ thể, trong tháng 4, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng 30.000 chuyến bay, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 12.000 chuyến bay quá cảnh, tăng 25% so với tháng 4/2021. Cùng giai đoạn, các sân bay trên cả nước đã đón 6,6 triệu lượt khách, giảm 14,3% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế có 232.000 lượt, tăng 502% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách nội địa đạt 6,4 triệu khách trong tháng 4, giảm 16,9% so với cùng kỳ 2021. Tính riêng các hãng hàng không Việt trong tháng 4 đã vận chuyển 3,28 triệu lượt khách, trong đó có 80.000 lượt khách quốc tế và 3,2 triệu lượt khách nội địa.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách quốc tế sử dụng các hãng hàng không Việt Nam cũng tăng mạnh 214,7% trong khi hành khách nội địa giảm nhẹ ở mức 18,2%.

Lượng khách quốc tế tăng mạnh đã tạo động lực cho các hãng hàng không Việt tăng khai thai bay quốc tế. Ảnh: Hoàng Hà.

Về vận chuyển hàng hoá tháng 4, lượng hàng hoá thông qua các sân bay Việt Nam đạt 140.700 tấn, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, lượng hàng hoá quốc tế đạt 117.700 tấn, tăng 45,3% so với cùng kỳ và lượng hàng hoá nội địa đạt 23.000 tấn, giảm 39,1%.

Tính riêng các hãng hàng không Việt , vận chuyển hàng hoá tháng 4 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 27.000 tấn, trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 15.500 tấn, tăng 64,3% và vận chuyển nội địa đạt 11.500 tấn, giảm 38,2%.

Như vậy, trong tháng 4, vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hoá qua các cảng hàng không Việt Nam vẫn còn sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vận chuyển hành khách và hàng hoá quốc tế lại có nhiều khởi sắc, tăng trưởng mạnh mẽ.

Lượng khách quốc tế tăng ở cả hai chiều đi và đến đã khiến các hãng hàng không Việt có động lực tăng chuyến, khôi phục lại khai thác các đường bay quốc tế. Gần nhất, Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ tăng tần suất bay trên 8 đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc từ 15/5 và khôi phục lại 3 đường bay đến Hàn Quốc từ 1/6.

Cụ thể, đối với đường bay Nhật Bản, từ 15/5, hãng sẽ tăng thêm 1 đến 2 chuyến bay mỗi tuần trên các chặng bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Tokyo, Osaka, Nagoya. Từ 1/7, Vietnam Airlines sẽ nối lại chặng bay giữa Đà Nẵng - Tokyo. Như vậy, Vietnam Airlines sẽ có từ 25 đến 30 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội và TP.HCM đến các thành phố lớn của Nhật Bản.

Với đường bay Hàn Quốc, từ 15/5, hãng tăng thêm 3 đến 4 chuyến bay mỗi tuần trên các chặng giữa Hà Nội, TP.HCM và Seoul. Điều này giúp đảm bảo từ 15/5, mỗi ngày Vietnam Airlines đều có chuyến bay trên các chặng này.

Từ 1/6, Vietnam Airlines sẽ nối lại các chặng bay giữa Hà Nội và Busan, giữa Đà Nẵng và Seoul. Từ 1/7, hãng nối lại thêm chặng bay giữa TP.HCM và Busan. Tần suất các chặng này từ 3 đến 4 chuyến bay mỗi tuần.