Khả Trang giải thích lý do im lặng quá lâu trước khi tố chồng chưa cưới bạo hành

(VTC News) -

Mới đây, người mẫu Khả Trang (tên thật Dương Nguyễn Khả Trang, sinh năm 1992) gửi đơn trình báo lên cơ quan công an tố chồng chưa cưới hành hung mình. Công an quận Hoàn Kiếm (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa Khả Trang đi giám định thương tích và điều tra sự việc.

Ngày 4/12, trang cá nhân Facebook của Khả Trang đăng tải loạt hình ảnh cô bế con nhỏ mới sinh cùng bài chia sẻ, giải thích lý do im lặng chịu đựng tình cảnh bị chồng chưa cưới đánh đập suốt thời gian dài: "Mọi người luôn hỏi tại sao mình lại có thể nín nhịn lâu đến như vậy? Chính mình trước kia khi nhìn thấy những người phụ nữ bị bạo hành cũng hoàn toàn không hiểu được lý do. Bản thân hoàn toàn không thể ngờ một ngày chính mình lại ở vào vị trí giống như họ".

Hình ảnh Khả Trang và con nhỏ được đăng tải trên trang cá nhân của cô.

Đúng là khi đứng ở ngoài, con người ta lý trí hơn rất nhiều. Bởi vì, chưa từng thật sự ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Muốn nói thật nhiều nhưng lại nghẹn đi. Chắc không còn cần thiết nữa. Tất cả sự im lặng và trốn chạy của mình lúc đó chỉ là để chờ tới ngày này, ngày mà thiên thần nhỏ ra đời mạnh khoẻ sau bao biến cố. Dù chuyển dạ từ 1 giờ đêm nhưng 8 giờ sáng mình mới tới viện và bị chẩn đoán suy thai. Sau nửa ngày vật lộn với những cơn gò, chính mình cũng chần chừ giữa việc đẻ thường hay đẻ mổ, cuối cùng mình chịu hết nổi nên quyết định lên bàn mổ. Ơn giời bạn nhỏ vẫn mạnh giỏi 3,3 kg, trộm vía".

Tối 30/11, cũng trên trang cá nhân, Khả Trang tung loạt ảnh bản thân thương tích đầy mình và cho biết cô bị chồng chưa cưới đánh đập, hành hạ dã man và giam lỏng một năm qua.

Khả Trang từng giành giải Vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 và chiến thắng cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2018. Cô cũng từng đoạt các giải thưởng nhan sắc như: Hoa khôi Du lịch Hà Nội 2012, Á khôi Thể thao Việt Nam 2012, đại diện Việt Nam và lọt Top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.