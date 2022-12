Kết quả XSLA hôm nay thứ Bảy 17/12/2022 - Xổ số Long An 17/12

(VTC News) -

XSLA 17/12. VTC News sẽ cập nhật kết quả xổ số Long An chính xác và đầy đủ nhất từ 16 giờ 10 phút hôm nay. Xổ số Long An thứ Bảy được công ty XSKT Long An trực tiếp quay số và mở thưởng. Các giải thưởng XSLA sẽ được công bố đầy đủ, lần lượt theo thứ tự các giải tại đây.

Cụ thể số lượng giải thưởng dành cho người chơi trúng XSKT miền Nam

Xổ số miền Nam có hơn 10.000 giải thưởng dành cho người may mắn trúng giải. Trong đó, giải cao nhất có giá trị tới 2 tỷ đồng dành cho 1 người chơi may mắn nhất, mỗi tỉnh thành quay số hôm nay sẽ có tối đa 1 giải Đặc biệt, cụ thể:

Số lượng giải thưởng chi tiết và cụ thể của XSMN dành cho người trúng thưởng.

Lưu ý: Khách lĩnh thưởng trên 10 triệu đồng bắt buộc phải nộp lại 10% thuế cho công ty xổ số kiến thiết miền Nam.

Lưu ý về nhận thưởng dành cho người chơi XSMN

- Mua vé số ở địa phương nào thì tra cứu kết quả và nhận thưởng theo địa phương đó. Lưu ý thời gian tra cứu KQ và nhận thưởng để khách hàng được lĩnh giải sớm nhất.

- Để được nhận thưởng, người chơi trúng thưởng cần cung cấp đầy đủ giấy tờ và thông tin cá nhân liên quan để xác thực. Sau khi hoàn tất thủ tục, người trúng thưởng sẽ có thể nhận ngay tiền thưởng tại nơi làm thủ tục hoặc nhận thưởng qua tài khoản ngân hàng (trường hợp chuyển tiền sẽ mất thời gian nhiều hơn và công ty xổ số có nhiều nhất là 5 ngày để hoàn trả toàn bộ tiền thưởng cho khách hàng).

