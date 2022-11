Kết quả XSLA hôm nay thứ Bảy 12/11/2022 - xổ số Long An 12/11

(VTC News) -

XSLA 12/11. VTC News hôm nay 12/11 sẽ cập nhật chính xác và đầy đủ kết quả xổ số Long An bắt đầu từ 16 giờ 10 phút. XSKT Long An thứ Bảy sẽ được trực tiếp quay từ trường quay công ty XSKT Long An. Các giải thưởng của XSLA hôm nay sẽ được công bố lần lượt trên bảng KQ từ giải 8 cho đến giải Đặc biệt.

Trực tiếp kết quả xổ số Long An thứ Bảy 12/11 - XSLA 12/11/2022 - Xổ số hôm nay 12/11

Lịch mở thưởng và niêm yết KQ XSMN trong tuần

Thứ 2 được niêm yết KQXS tại công ty XSHCM, XSCM và XS Đồng Tháp

Thứ 3 được niêm yết KQXS tại công ty XSVT, XSBL và XS Bến Tre

Thứ 4 được niêm yết KQXS tại công ty XS Đồng Nai, XSCT, XSST

Thứ 5 được niêm yết KQXS tại công ty XS Tây Ninh, XS An Giang, XSBTH

Thứ 6 được niêm yết KQXS tại công ty XSVL, XSBD và XS Trà Vinh

Thứ 7 được niêm yết KQXS tại công ty XSHCM, XS Bình Phước, XS Long An và XSHG

Chủ nhật được niêm yết KQXS tại công ty XS Tiền Giang, XSKG và XSDL

Điều kiện lĩnh thưởng dành cho khách hàng trúng thưởng XSKT miền Nam

- Những khách hàng may mắn trúng thưởng được nhận tiền thưởng bằng hai cách tuỳ theo nhu cầu của người nhận là chuyển tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản.

- Để lĩnh thưởng, người chơi cần đáp ứng yêu cầu của công ty xổ số về việc kiểm tra thông tin và tình trạng vé có còn nguyên vẹn hay không; thông tin cá nhân của người lĩnh thưởng và thời gian lĩnh thưởng.

- Phần thưởng cao nhất dành cho người chơi may mắn trúng thưởng XSMN cao nhất là 2 tỷ đồng. Với những người trúng thưởng giải có giá trị trên 10 triệu đồng, họ phải nộp lại 10% thuế thu nhập cá nhân.

- Nếu trong trường hợp phải nhờ người khác nhận hộ thì cần phải mang theo giấy uỷ quyền được địa phương xác nhận.

Cập nhật kết quả XSLA 12/11 hôm nay và kết quả xổ số các ngày khác trong tuần nhanh nhất, đầy đủ và chính xác nhất trên VTC News.