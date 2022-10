Kết quả XSAG thứ Năm 20/10/2022 - Xổ số An Giang 20/10

(VTC News) -

XSAG 20/10. VTC News sẽ trực tiếp kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 20/10/2022 vào lúc 16h10. KQXS An Giang hôm nay sẽ được công bố từ trường quay của công ty xổ số An Giang. Kết quả XSAG hôm nay sẽ được công bố từ giải Tám và kết thúc khi có giải Đặc biệt.

Trực tiếp KQXS An Giang thứ Năm 20/10 - XSAG 20/10/2022 - Kết quả XSMN 20/10

KQ XSAG mới nhất ngày 13/10

- Người trúng giải Đặc biệt kỳ này sở hữu vé có các số trùng khớp 750091 với trị giá giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Người trúng giải Nhất kỳ này sở hữu vé có dãy số 46324 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

- Người trúng giải Nhì kỳ này sở hữu vé có dãy số 41713 với giá trị giải thưởng 15 triệu đồng.

Lưu ý khi nhận thưởng XSAG

- Vé số được nhận thưởng là vé số có kết quả trùng với dãy số kết quả được công bố trong kỳ quay thưởng đó.

- Vé số trúng thưởng đạt yêu cầu nhận giải phải là vé còn nguyên hình, nguyên số, không tẩy xoá, chắp vá hay sửa chữa thông tin.

- Thời hạn trả thưởng cho khách hàng tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả XSAG.

- Khách hàng trúng nhiều giải được lãnh tổng tất cả giá trị các giải thưởng.

- Chỉ với những vé số có tổng giá trị các giải trúng trên 10 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập. Khi đó, công ty xổ số kiến thiết sẽ khấu trừ và nộp vào ngân sách nhà nước khi trả thưởng.

Những quý khách trúng thưởng liên hệ với đại lý XSAG gần nhất hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết tỉnh An Giang theo địa chỉ: 64C đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296) 3857 903.

