Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 - XSMN 19/11 - SXMN 19/11/2022

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại Báo Điện Tử VTC News. Chương trình mở thưởng KQ XSMN hôm nay 19/11/2022 sẽ được bắt đầu vào lúc 16 giờ 15 phút và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút. Trong thời gian diễn ra chương trình quay số mở thưởng, nếu phần bảng cập nhật kết quả xổ số dưới đây không hoạt động, quý độc giả vui lòng refresh lại trang bằng cách nhấn phím F5 hoặc truy cập vào chuyên mục xổ số miền Nam hôm nay để tiếp tục theo dõi. XSNM hôm nay được mở thưởng tại TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Mỗi vé số Miền Nam sẽ có giá trị là 10.000 vnđ, sau khi quay thưởng, người chơi sẽ so sánh với 9 giải từ giải Đặc Biệt đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng. Chúc quý độc giả may mắn!

Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 19/11/2022 (XSMN 19/11)

Kết quả XS miền Nam (KQ XSMN) của những kỳ trước đây

Kết quả XS miền Nam thứ 6 ngày 18/11/2022

Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kết quả XS miền Nam thứ 5 ngày 17/11/2022

Tra cứu kết quả XS miền Nam ngày 17/11/2022

Kết quả XS miền Nam thứ 4 ngày 16/11/2022

Kết quả XSMN thứ 4 ngày 16/11

Kết quả XS miền Nam thứ 3 ngày 15/11/2022

Bảng cập nhật xổ số miền Nam thứ 3 15/11/2022

Kết quả XS miền Nam thứ 2 ngày 14/11/2022

Bảng kết quả XSMN ngày 14 tháng 11 năm 2022

Kết quả XS miền Nam chủ nhật ngày 13/11/2022

KQ XSMN chủ nhật ngày 13/11/2022

Kết quả XS miền Nam thứ 7 ngày 12/11/2022

XS miền Nam thứ 7 ngày 12 tháng 11 năm 2022

Kết quả XS miền Nam thứ 6 ngày 11/11/2022

Kết quả xổ số miền Nam 11/11/2022

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Nam (XSMN)

Thông thường lịch mở thưởng XSMN mỗi ngày sẽ có 3 đài gồm 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này sẽ giúp quý độc giả có thể nắm rõ được hôm nay xổ số miền nam đài nào quay.

Thứ 2 được phát hành bởi Công Ty Xổ Số Kiến Thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau.

Thứ 3 được mở thưởng bởi Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Thứ 4 quay số tại Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Thứ 5 quay thưởng tại Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Thứ 6 mở thưởng tại Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

Thứ 7 quay số tại TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.

Chủ nhật được mở thưởng tại Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng.

