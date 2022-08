Kết quả xổ số

(VTC News) Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số mở thưởng hôm nay nhanh nhất, chính xác nhất từ trường quay. Tổng hợp kết quả xổ số Miền Bắc, Kết quả xổ số Miền Trung , Kết quả xổ số Miền Nam có các đài mở thưởng trong ngày hôm nay. Bạn có thể theo dõi XSMB gồm có 6 đài mở thưởng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh quay thưởng vào lúc 18h15p mỗi ngày. Theo dõi XSMN có tổng cộng 21 đài quay thưởng gồm: Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Lạt, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiền Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Long mở thưởng vào mỗi 16h15p hàng ngày. XSMT có tổng cộng 14 đài quay thưởng gồm: Khánh Hòa và Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Huế, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị mở thưởng vào mỗi 17h15p hằng ngày. Hãy tải lại trang để cập nhật kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất, chúc các bạn may mắn!

Kết quả xổ số Khánh Hòa: 24/03/2021 (Thứ Tư) Giải Xổ số Khánh Hòa

Giải tám 40

Giải bảy 424

Giải sáu 2202 0284 8175

Giải năm 5151

Giải tư 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123

Giải ba 28109 34923

Giải nhì 96871

Giải nhất 84316

Đặc biệt 508348 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9,6,2

6,7,0

3,3,4

4

0,8

1

2,1

1,5

4

-

Kết quả xổ số Đà Nẳng: 24/03/2021 (Thứ Tư) Giải Xổ số Đà Nẳng

Giải tám 89

Giải bảy 127

Giải sáu 6374 5610 1818

Giải năm 0975

Giải tư 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709

Giải ba 85032 77815

Giải nhì 38299

Giải nhất 72927

Đặc biệt 776113 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9

5,0,8,3

7,6,7

2

6

5

8

5,4

0,9

9,5

Kết quả xổ số Sóc Trăng: 24/03/2021 (Thứ Tư) Giải Xổ số Sóc Trăng

Giải tám 29

Giải bảy 585

Giải sáu 0328 3176 6851

Giải năm 0488

Giải tư 01444 28809 36437 42152 19764 34943 41584

Giải ba 97547 48932

Giải nhì 84419

Giải nhất 54479

Đặc biệt 136389 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9

9

8,9

2,7

7,4,3

2,1

4

9,6

4,8,5,9

-

Kết quả xổ số Đồng Nai: 24/03/2021 (Thứ Tư) Giải Xổ số Đồng Nai

Giải tám 73

Giải bảy 581

Giải sáu 4348 5641 7183

Giải năm 5953

Giải tư 26175 99864 75486 55421 45086 62196 49709

Giải ba 67059 00587

Giải nhì 83860

Giải nhất 21762

Đặc biệt 794871 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9

-

1

-

8,1

9,3

2,0,4

5,3,1

7,6,6,3,1

6

Kết quả xổ số Cần Thơ: 24/03/2021 (Thứ Tư) Giải Xổ số Cần Thơ

Giải tám 39

Giải bảy 691

Giải sáu 8456 3319 6446

Giải năm 9983

Giải tư 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343

Giải ba 29856 30357

Giải nhì 36301

Giải nhất 97633

Đặc biệt 138302 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

1,2

8,9

4

3,9

3,6

6,7,6

-

2,7

4,3

7,1

Kết quả xổ số Bắc Ninh: 24/03/2021 (Thứ Tư) Giải Xổ số Bắc Ninh

Giải bảy 27-91-25-02

Giải sáu 461 121 060

Giải năm 6850 5788 2934 3969 5970 8902

Giải tư 6962 9851 8259 4138

Giải ba 41759 79404 04206 82740 54417 72007

Giải nhì 94610 10009

Giải nhất 51768

Đặc biệt 66438 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9,4,6,7,2,2

0,7

1,7,5

8,4,8

0

9,1,9,0

8,2,9,1,0

0

8

1

Kết quả xổ số Quảng Nam: 23/03/2021 (Thứ Ba) Giải Xổ số Quảng Nam

Giải tám 99

Giải bảy 703

Giải sáu 8068 2667 5564

Giải năm 7062

Giải tư 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174

Giải ba 34997 02024

Giải nhì 61036

Giải nhất 14160

Đặc biệt 740571 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

3

0

4,7

6

-

1

0,2,8,7,4

4,1

0

7,1,9,9

Kết quả xổ số Đack Lac: 23/03/2021 (Thứ Ba) Giải Xổ số Đack Lac

Giải tám 60

Giải bảy 662

Giải sáu 3575 7908 5863

Giải năm 4467

Giải tư 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354

Giải ba 37740 49784

Giải nhì 20885

Giải nhất 28962

Đặc biệt 872684 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

8

6

6

8

0

1,0,4

2,7,3,2,0

5

5,4,9,4

-

Kết quả xổ số Vũng Tàu: 23/03/2021 (Thứ Ba) Giải Xổ số Vũng Tàu

Giải tám 78

Giải bảy 693

Giải sáu 0408 1876 0531

Giải năm 2483

Giải tư 44542 15814 89893 07208 02702 30667 69280

Giải ba 01827 29962

Giải nhì 24252

Giải nhất 22686

Đặc biệt 473971 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

8,2,8

4

7

1

2

2

2,7

6,8,1

6,0,3

3,3

Kết quả xổ số Bến Tre: 23/03/2021 (Thứ Ba) Giải Xổ số Bến Tre

Giải tám 30

Giải bảy 804

Giải sáu 8095 3260 7360

Giải năm 6315

Giải tư 55131 49059 00816 56825 81766 36194 31606

Giải ba 28593 40478

Giải nhì 92669

Giải nhất 24266

Đặc biệt 322014 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

6,4

6,5,4

5

1,0

-

9

6,9,6,0,0

8

-

3,4,5

Kết quả xổ số Bạc Liêu: 23/03/2021 (Thứ Ba) Giải Xổ số Bạc Liêu

Giải tám 53

Giải bảy 781

Giải sáu 0066 3913 0484

Giải năm 4543

Giải tư 68843 48809 85909 60729 10245 59140 94731

Giải ba 44034 60493

Giải nhì 19609

Giải nhất 15366

Đặc biệt 924303 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9,9,9,3

3

9

4,1

3,5,0,3

3

6,6

-

4,1

3

Kết quả xổ số Quảng Ninh: 23/03/2021 (Thứ Ba) Giải Xổ số Quảng Ninh

Giải bảy 78-29-57-41

Giải sáu 166 489 122

Giải năm 4654 7854 8140 3821 5628 8489

Giải tư 7384 6503 9374 5817

Giải ba 94653 56116 35594 68298 18107 43978

Giải nhì 95547 39052

Giải nhất 30063

Đặc biệt 85639 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

7,3

6,7

1,8,2,9

9

7,0,1

2,3,4,4,7

3,6

8,4,8

4,9,9

4,8

Kết quả xổ số Phú Yên: 22/03/2021 (Thứ Hai) Giải Xổ số Phú Yên

Giải tám 72

Giải bảy 788

Giải sáu 6850 5019 8819

Giải năm 6917

Giải tư 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708

Giải ba 98078 22767

Giải nhì 10071

Giải nhất 76197

Đặc biệt 464197 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

8

2,7,8,7,9,9

-

-

-

1,0

7

1,8,0,2

0,8

7,7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế: 22/03/2021 (Thứ Hai) Giải Xổ số Thừa Thiên Huế

Giải tám 39

Giải bảy 022

Giải sáu 8653 5444 8771

Giải năm 7914

Giải tư 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512

Giải ba 75158 15804

Giải nhì 12140

Giải nhất 79293

Đặc biệt 273600 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

4,1,0

2,4

2

2,9

0,2,4

8,3

5

1

8,0

3

Kết quả xổ số Đồng Tháp: 22/03/2021 (Thứ Hai) Giải Xổ số Đồng Tháp

Giải tám 34

Giải bảy 330

Giải sáu 6707 0892 6332

Giải năm 8554

Giải tư 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606

Giải ba 38406 05105

Giải nhì 24132

Giải nhất 55524

Đặc biệt 280903 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

6,5,6,7,3

8

4,9

2,4,2,0,4

4

4

-

4

4

2

Kết quả xổ số Cà Mau: 22/03/2021 (Thứ Hai) Giải Xổ số Cà Mau

Giải tám 36

Giải bảy 528

Giải sáu 5705 5320 6687

Giải năm 8886

Giải tư 89086 44725 39046 28098 76123 09967 88905

Giải ba 01397 54985

Giải nhì 09887

Giải nhất 57760

Đặc biệt 307745 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

5,5

-

5,3,0,8

6

6,5

-

0,7

-

7,5,6,6,7

7,8

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh: 22/03/2021 (Thứ Hai) Giải Xổ số Hồ Chí Minh

Giải tám 96

Giải bảy 626

Giải sáu 6859 1788 5596

Giải năm 9470

Giải tư 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504

Giải ba 08553 55909

Giải nhì 56468

Giải nhất 13619

Đặc biệt 554890 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9,4

9,6

6

2,9

-

3,9

8,7,8

0

8

3,6,6,0

Kết quả xổ số Thủ Đô: 22/03/2021 (Thứ Hai) Giải Xổ số Thủ Đô

Giải bảy 55-78-59-37

Giải sáu 209 205 919

Giải năm 0966 3268 5138 9249 4011 0526

Giải tư 4210 8981 9941 3086

Giải ba 11374 28144 68702 52836 24984 73255

Giải nhì 44561 88751

Giải nhất 31746

Đặc biệt 54315 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

2,9,5

0,1,9,5

6

6,8,7

6,4,1,9

1,5,5,9

1,6,8

4,8

4,1,6

-

Kết quả xổ số Kon Tum: 21/03/2021 (Chủ Nhật) Giải Xổ số Kon Tum

Giải tám 63

Giải bảy 619

Giải sáu 2780 2203 6002

Giải năm 9511

Giải tư 97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487

Giải ba 59376 43412

Giải nhì 90635

Giải nhất 30317

Đặc biệt 188335 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

3,2

7,2,1,9

-

5,1,5,5

8

-

3

6,7

6,8,7,0

-

Kết quả xổ số Khánh Hòa: 21/03/2021 (Chủ Nhật) Giải Xổ số Khánh Hòa

Giải tám 17

Giải bảy 083

Giải sáu 3131 7459 9187

Giải năm 6447

Giải tư 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936

Giải ba 77005 92538

Giải nhì 39220

Giải nhất 72626

Đặc biệt 984122 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

5,2

0,7

6,0,2

8,6,1

7

9

6

2

7,3

7,8

Kết quả xổ số Tiền Giang: 21/03/2021 (Chủ Nhật) Giải Xổ số Tiền Giang

Giải tám 91

Giải bảy 448

Giải sáu 5078 5112 4099

Giải năm 5662

Giải tư 23059 93509 02695 86151 26632 47656 43946

Giải ba 06886 72476

Giải nhì 34929

Giải nhất 95969

Đặc biệt 230858 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

9

2

9

2

6,8

9,1,6,8

9,2

6,8

6

5,9,1

Kết quả xổ số Lâm Đồng: 21/03/2021 (Chủ Nhật) Giải Xổ số Lâm Đồng

Giải tám 16

Giải bảy 368

Giải sáu 5817 8512 5060

Giải năm 8648

Giải tư 19833 90124 07068 23941 42682 67906 16537

Giải ba 37052 18252

Giải nhì 55055

Giải nhất 75560

Đặc biệt 978916 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

6

7,2,6,6

4

3,7

1,8

5,2,2

0,8,0,8

-

2

-

Kết quả xổ số Kiên Giang: 21/03/2021 (Chủ Nhật) Giải Xổ số Kiên Giang

Giải tám 17

Giải bảy 871

Giải sáu 3057 8837 3316

Giải năm 9919

Giải tư 39900 29385 24736 10687 42075 31783 46568

Giải ba 60719 09273

Giải nhì 85456

Giải nhất 15475

Đặc biệt 370239 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

0

9,9,6,7

-

6,7,9

-

6,7

8

5,3,5,1

5,7,3

-

Kết quả xổ số Thái Bình: 21/03/2021 (Chủ Nhật) Giải Xổ số Thái Bình

Giải bảy 05-17-02-51

Giải sáu 556 562 535

Giải năm 3071 3782 5562 2884 7734 7633

Giải tư 3640 3582 0360 1661

Giải ba 65114 04662 27967 17866 80267 40765

Giải nhì 93839 56403

Giải nhất 32393

Đặc biệt 68140 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

3,5,2

4,7

-

9,4,3,5

0,0

6,1

2,7,6,7,5,0,1,2,2

1

2,2,4

3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Quảng Ngãi

Giải tám 54

Giải bảy 526

Giải sáu 8221 5240 5741

Giải năm 2920

Giải tư 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700

Giải ba 61852 18923

Giải nhì 08950

Giải nhất 44229

Đặc biệt 762966 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

0

7

9,3,0,1,6

8

4,0,0,1

0,2,1,4

6

-

-

6

Kết quả xổ số Đắc Nông: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Đắc Nông

Giải tám 22

Giải bảy 095

Giải sáu 6576 9117 7276

Giải năm 6322

Giải tư 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318

Giải ba 52151 54052

Giải nhì 96865

Giải nhất 11866

Đặc biệt 217711 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

-

8,7,1

9,2,2

-

9

1,2,1

6,5

7,8,6,6

-

6,5

Kết quả xổ số Đà Nẳng: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Đà Nẳng

Giải tám 27

Giải bảy 573

Giải sáu 4370 5931 6205

Giải năm 1785

Giải tư 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769

Giải ba 25900 23402

Giải nhì 77725

Giải nhất 88439

Đặc biệt 446544 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

0,2,5

9

5,7

9,1

4,4

6

3,9

3,0,3

5

1

Kết quả xổ số Long An: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Long An

Giải tám 99

Giải bảy 460

Giải sáu 8934 2531 0623

Giải năm 2784

Giải tư 28424 60882 45245 69644 03613 74465 44503

Giải ba 88220 85044

Giải nhì 08962

Giải nhất 87587

Đặc biệt 042869 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

3

3

0,4,3

4,1

4,5,4

-

2,5,0,9

-

7,2,4

9

Kết quả xổ số Hậu Giang: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Hậu Giang

Giải tám 40

Giải bảy 156

Giải sáu 8672 7019 1520

Giải năm 4891

Giải tư 92612 21425 95243 00339 61051 32446 86923

Giải ba 43468 66306

Giải nhì 69973

Giải nhất 03940

Đặc biệt 570766 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

6

2,9

5,3,0

9

0,3,6,0

1,6

8,6

3,2

-

1

Kết quả xổ số Bình Phước: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Bình Phước

Giải tám 54

Giải bảy 283

Giải sáu 2152 1056 6968

Giải năm 4449

Giải tư 86311 85075 33806 02130 59725 39507 28418

Giải ba 94139 40172

Giải nhì 68387

Giải nhất 64405

Đặc biệt 888196 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

5,6,7

1,8

5

9,0

9

2,6,4

8

2,5

7,3

6

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Hồ Chí Minh

Giải tám 72

Giải bảy 273

Giải sáu 0090 2319 7055

Giải năm 6653

Giải tư 95177 68940 70696 01334 43228 38433 29684

Giải ba 02017 71590

Giải nhì 14895

Giải nhất 75058

Đặc biệt 701332 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

-

7,9

8

4,3,2

0

8,3,5

-

7,3,2

4

5,0,6,0

Kết quả xổ số Nam Định: 20/03/2021 (Thứ Bảy) Giải Xổ số Nam Định

Giải bảy 49-76-66-51

Giải sáu 905 348 884

Giải năm 9827 0689 5421 9339 0196 0659

Giải tư 4348 4838 1668 7448

Giải ba 34118 15472 33743 63920 20211 95572

Giải nhì 60631 28008

Giải nhất 44237

Đặc biệt 97438 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

8,5

8,1

0,7,1

7,1,8,9,8

3,8,8,8,9

9,1

8,6

2,2,6

9,4

6

Kết quả xổ số Ninh Thuận: 19/03/2021 (Thứ Sáu) Giải Xổ số Ninh Thuận

Giải tám 12

Giải bảy 496

Giải sáu 8260 8967 8423

Giải năm 0581

Giải tư 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772

Giải ba 25403 35043

Giải nhì 19415

Giải nhất 61596

Đặc biệt 850304 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

3,4

5,2

7,3

-

3,0

5,2

0,7

2

0,1

6,1,6

Kết quả xổ số Gia Lai: 19/03/2021 (Thứ Sáu) Giải Xổ số Gia Lai

Giải tám 50

Giải bảy 268

Giải sáu 2219 1688 4436

Giải năm 0874

Giải tư 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050

Giải ba 85640 41115

Giải nhì 57478

Giải nhất 65696

Đặc biệt 422044 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

2

5,5,9

0,1

2,6

0,9,4

0,0

8

8,4

8

6

Kết quả xổ số Vĩnh Long: 19/03/2021 (Thứ Sáu) Giải Xổ số Vĩnh Long

Giải tám 11

Giải bảy 201

Giải sáu 8959 8735 4483

Giải năm 5471

Giải tư 07116 19468 21469 16427 08088 12250 53079

Giải ba 11636 13006

Giải nhì 39965

Giải nhất 52077

Đặc biệt 118289 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

6,1

6,1

7

6,5

-

0,9

5,8,9

7,9,1

8,3,9

-

Kết quả xổ số Trà Vinh: 19/03/2021 (Thứ Sáu) Giải Xổ số Trà Vinh

Giải tám 13

Giải bảy 907

Giải sáu 4664 9832 1189

Giải năm 9936

Giải tư 14350 76240 94518 24863 32230 71455 91910

Giải ba 99725 09771

Giải nhì 75694

Giải nhất 92194

Đặc biệt 441539 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

7

8,0,3

5

0,6,2,9

0

0,5

3,4

1

9

4,4

Kết quả xổ số Bình Dương: 19/03/2021 (Thứ Sáu) Giải Xổ số Bình Dương

Giải tám 47

Giải bảy 067

Giải sáu 3901 7963 2470

Giải năm 6699

Giải tư 79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579

Giải ba 97503 17921

Giải nhì 66427

Giải nhất 81560

Đặc biệt 215010 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

3,1

1,6,0

7,1,7

8

7

-

0,3,7

9,0

5,0

9

Kết quả xổ số Hải Phòng: 19/03/2021 (Thứ Sáu) Giải Xổ số Hải Phòng

Giải bảy 08-93-24-14

Giải sáu 820 818 350

Giải năm 7278 4100 2748 0506 2443 8326

Giải tư 2005 8178 1585 7805

Giải ba 90308 19045 75389 92951 91232 84593

Giải nhì 70030 91699

Giải nhất 18908

Đặc biệt 55324 Đầu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Đuôi

8,8,5,5,0,6,8

8,4

6,0,4,4

0,2

5,8,3

1,0

-

8,8

9,5

9,3,3