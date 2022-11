Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 - XSMB 8/11 - SXMB 8/11/2022

(VTC News) -

XSMB 8/11 được cập nhật kết quả trực tiếp sớm nhất và chính xác nhất tại Báo Điện Tử VTC News. Chương trình quay số trúng thưởng xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 3 ngày 08 tháng 11 năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật trực tiếp vào lúc 18h15. Thứ tự quay và mở kết quả sẽ bắt đầu từ giải bảy đến giải sáu,... và kết thúc với giải đặc biệt. Xổ số miền Bắc 08/11/2022 sẽ được mở thưởng từ Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Bắc Ninh. Trong thời gian diễn ra quá trình mở thưởng nếu bảng KQ bên dưới không hiển thị, quý độc giả vui lòng ấn F5 hoặc truy cập lại vào mục XSMB 8/11 để tiếp tục cập nhật và theo dõi.

Xổ số miền Bắc 8/11 - Bảng cập nhật KQ XSMB hôm nay thứ 3 ngày 08 tháng 11 năm 2022

Xem lại kết quả xổ số miền Bắc (xsmb) của các kỳ gần đây

Bảng thống kê KQ XSMB thứ 2 ngày 07/11/2022

KQ xổ số miền Bắc thứ 2 - Xổ số MB ngày 07/11

Bảng thống kê KQ XSMB chủ nhật ngày 06/11/2022

Bảng kết quả XSMB ngày 06 tháng 11 năm 2022

Bảng thống kê KQ XSMB thứ 7 ngày 05/11/2022

Tham khảo ngay KQ XSMB thứ 7 ngày 05 tháng 11

Bảng thống kê KQ XSMB thứ 6 ngày 04/11/2022

Bảng kết quả XSMB thứ 6 ngày 04 tháng 11 năm 2022

Bảng thống kê KQ XSMB thứ 5 ngày 03/11/2022

KQ XSMB thứ 5 ngày 03 tháng 11 năm 2022

Dự đoán kết quả XSMB hôm nay thứ 3 ngày 8/11 (XSKT Bắc Ninh)

XSMB đặc biệt hay ra: 34 - 96 - 07

Giải bảy: 87

Đặc biệt: đầu, đuôi: 31

Bao lô 2 số: 56 - 30 - 61

Lưu ý: Các kết quả XSMB được dự đoán hôm nay thứ 3 ngày 08/11/2022 chỉ mang tính chất gợi ý, tham khảo giúp người chơi tìm ra được những con số may mắn nhất. Kết quả dự đoán hôm nay hoàn toàn không phải là kết quả thật do Công Ty XSKT miền Bắc đưa ra. Chúc bạn may mắn.

Quý độc giả có thể cập nhật đầy đủ, nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/11 và các ngày trong tuần tại Báo Điện Tử VTC News.