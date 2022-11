Kết quả xổ số Long An hôm nay 19/11 - XSLA 19/11/2022

(VTC News) -

XSLA 19/11. Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay - thứ Bảy ngày 19/11/2022 nhanh chóng, đầy đủ và chính xác trên VTC News, thời gian quay số và mở thưởng XSLA sẽ bắt đầu từ 16h10 và dừng lại lúc 16h30. XSKT Long Am thứ Bảy được mở thưởng tại công ty XSKT Long An. Các giải thưởng của XSKT Long An hôm nay sẽ lần lượt được công bố trên bảng kết quả bên dưới từ giải Tám cho đến Giải Đặc biệt.

XSLA 19/11 - Kết quả xổ số Long An hôm nay - Trực tiếp XSKT Long An thứ Bảy 19/11/2022

Cơ cấu phần thưởng xổ số của đài Long An mới nhất mà người trúng thưởng sẽ được nhận

Cơ cấu giải thưởng của XSLA hôm nay.

Quy trình quay số và mở thưởng của XSKT tỉnh Long An

Bước 1: Đầu tiên, nhân viên tiến hành kiểm tra niêm phong từng lồng cầu và cầu quay số.

Bước 2: Tiếp theo, nhân viên đài tiến hành vận hàng thử lồng cầu.

Bước 3: Tiến hành quay số theo thứ tự giải thưởng lần lượt từ giải Tám đến giải Đặc biệt.

Bước 4: Sau đó, hội đồng xác nhận kết quả quay số và lập biên bản thực hiện mở thưởng kết quả xổ số ngày hôm đó.

Bước 5: Toàn bộ quá trình quay số và mở thưởng đều được tưởng thuật trực tiếp và công khai để đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

Nếu vé số của khách hàng có kết quả trùng với giải thưởng XSLA hôm nay, để yêu cầu đổi thưởng người chơi vui lòng liên hệ trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết Long An.

- Địa chỉ công ty xổ số kiến thiết tỉnh Long An: 25 Quốc Lộ 62, P. 2, TX. Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại liên hệ: (0272) 3827 301 hoặc (0272) 3826 441.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 19/11 và XSLA thứ Bảy mỗi ngày trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất và đầy đủ nhất.