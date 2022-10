Kết quả xổ số Long An hôm nay 15/10 - XSLA 15/10/2022

(VTC News) -

XSLA 15/10. Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 15/10 và thứ Bảy hàng tuần đầy đủ và nhanh nhất từ VTC News. Thời gian mở thưởng XSLA bắt đầu từ 16h10 và công bố kết quả ngay mỗi lượt quay và kết thúc sau 16h30. XSKT Long An hôm nay quay thưởng tại công ty xổ số Long An.

XSLA 15/10 - KQXS Long An hôm nay 15/10 - XSKT Long An thứ Bảy 15/10/2022

Thời gian và địa phương XSMN phát hành và mở thưởng

Thứ 2 được phát hành và mở thưởng tại TP. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Thứ 3 được phát hành và mở thưởng tại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu

Thứ 4 được phát hành và mở thưởng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Thứ 5 được phát hành và mở thưởng tại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Thứ 6 được phát hành và mở thưởng tại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Thứ 7 được phát hành và mở thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang

Chủ nhật được phát hành và mở thưởng tại Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

Cách chơi xổ số kiến thiết MN

Cách chơi vé xổ số miền Nam khá đơn giản bởi các giải thưởng và con số xuất hiện theo từng giải đã được in sẵn trên mỗi tấm vé. Mỗi giải thưởng xổ số tương ứng với số lần ra của các con số với mức giá trị từ thấp đến cao.

Các giải trúng thưởng xổ số sẽ được tính từ bên phải dãy số đến bên trái của dãy số. Nếu những con số của người chơi trùng khớp theo thứ tự của kết quả mở thưởng thì người đó sẽ trúng thưởng tương ứng.

Những quý khách hàng may mắn trúng thưởng hãy liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSLA gần nhất hoặc liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Long An theo địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62, P. 2, TX. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3827 301 / (0272) 3826 441.

Kết quả xổ số Long An hôm nay 15/10 và KQ XSLA mỗi ngày sẽ được cập nhật đầy đủ trên VTC News, theo dõi kết quả XSLA sớm nhất để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.