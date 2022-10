Kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 13/10/2022 - XSAG 13/10

(VTC News) -

XSAG 13/10. VTC News trực tiếp nhanh nhất kết quả xổ số An Giang hôm nay và các ngày trong tuần vào lúc 16 giờ 10 phút. XSKT An Giang thứ Năm được mở thưởng từ trường quay công ty XS An Giang. Các dãy số kết quả sẽ lần lượt xuất hiện ở mỗi tỉnh thành từ giải 8 rồi đến giải 7 và cuối cùng đến giải Đặc biệt.

Trực tiếp kết quả xổ số An Giang thứ Năm 13/10 - XSAG 13/10/2022 - Xổ số hôm nay 13/10

Lịch phát hành và quay thưởng XS miền Nam

Thứ 2: quay và mở thưởng tại công ty XSHCM, XSCM và XSDT.

Thứ 3: quay và mở thưởng tại công ty XSVT, XSBL và XSBT.

Thứ 4: quay và mở thưởng tại công ty XSDN, XSCT và XSST.

Thứ 5: quay và mở thưởng tại công ty XSTN, XSAG và XSBT.

Thứ 6: quay và mở thưởng tại công ty XSVL, XSBD và XSTV.

Thứ 7: quay và mở thưởng tại công ty XS TPHCM, XSLA, XSBP và XSHG.

Chủ nhật: quay và mở thưởng tại công ty XSTG, XSKG và XSDL.

KQ XSAG mới nhất ngày 6/10

- Người trúng giải Đặc Biệt của XSAG ngày 6/10 khi sở hữu vé có dãy số 651648, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng.

- Người trúng giải Nhất của XSAG ngày 6/10 khi sở hữu vé có dãy số 83313, giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

- Người trúng giải Nhì của XSAG ngày 6/10 khi sở hữu vé có dãy số 09530, giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.

Những người chơi may mắn trúng thưởng liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSAG gần nhất hoặc liên hệ công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang theo địa chỉ: 64C đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296) 3857 903.

Cập nhật kết quả XSAG 13/10 hôm nay và các ngày trong tuần để có những thông tin đầy đủ và chính xác nhất trên VTC News.