Kết quả xổ số An Giang hôm nay 30/3 - XSAG 30/3/2023

XSAG 30/3. Kết quả xổ số An Giang hôm nay - thứ Năm ngày 30/3/2023 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Xổ số An Giang hôm nay sẽ quay thưởng tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết An Giang. Kết quả quay thưởng XSAG hôm nay 30/3 sẽ được cập nhật liên tục từ giải Tám đến giải Đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang thứ Năm 30/3/2023 - XSAG 30/3 - KQXS An Giang hôm nay 30/3

Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam 30/3

Thứ 2 xsmn quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết Cà Mau, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp

Thứ 3 xsmn quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu

Thứ 4 xsmn quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng

Thứ 5 xsmn quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận

Thứ 6 xsmn quay số mở thưởng tại công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương

Thứ 7 xsmn quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Long An, Bình Phước

Chủ nhật xsmn quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam 30/3

Cơ hội trúng giải lên đến 2 tỷ đồng khi tham gia dự thưởng xổ số miền Nam (10.000 đồng/vé). Xem chi tiết giá trị và số lượng các giải thưởng ở bảng dưới đây:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

MINH TRANG (Tổng hợp)