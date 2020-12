Kết quả Ngoại Hạng Anh: Hòa Newcastle, Liverpool chỉ hơn Man Utd 3 điểm

(VTC News) -

Lịch thi đấu dày đặc trong những ngày cuối năm là lý do khiến vòng 16 Ngoại Hạng Anh khan hiếm bàn thắng. Các đội bóng lớn chật vật và ngay cả nhà đương kim vô địch Liverpool cũng không phải ngoại lệ.

Làm khách trước Newcastle, HLV Jurgen Klopp đưa ra sân đội hình chỉ có 2 sự thay đổi so với trận trước. Liverpool vẫn áp đảo hoàn toàn với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70% và gần 600 đường chuyền trong cả trận.

Newcastle phòng ngự kiên cường trước Liverpool.

Đội đương kim vô địch tạo ra sức ép lớn trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, Mohamed Salah và đồng đội lại không tận dụng được những cơ hội trước sự chắc chắn của thủ môn Karl Darlow và hàng thủ Newcastle. Người gác đền của đội chủ nhà có 4 pha cứu thua trong trận đấu, trong đó có 3 cú dứt điểm được cầu thủ Liverpool thực hiện trong vòng cấm.

Trong một thế trận lép vế, Newcastle cũng có vài pha đáp trả khiến các cổ động viên Liverpool phải giật mình. Dù vậy, các chân sút của đội chủ nhà cũng không thể tạo ra sự khác biệt khi thủ môn Alisson Becker vẫn xuất sắc như thường lệ.

Trận đấu cuối cùng của Ngoại Hạng Anh trong năm 2020 kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Đây là trận hòa thứ sáu của Liverpool trong mùa giải, gấp đôi mùa trước. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp chỉ còn hơn Man Utd 3 điểm trong khi đá nhiều hơn 1 trận.

Salah bỏ lỡ 2 cơ hội.

Trận đấu còn lại của vòng này cũng bị hoãn vì COVID-19 là Totteham vs Fulham. Ba tiếng trước giờ đấu, Fulham liên hệ với ban tổ chức Ngoại hạng Anh, đề nghị hoãn cuộc so tài, do số ca có triệu chứng mắc COVID-19 tăng mạnh trong đội.

Việc có tới 2 trận phải hoãn ở vòng 16 sẽ khiến lịch đá bù của Ngoại hạng Anh trở nên căng thẳng bởi các CLB còn phải căng mình trên 3 mặt trận nữa là các cúp châu Âu, FA Cup và Carabao Cup.

Kết quả vòng 16 Ngoại Hạng Anh

Crystal Palace 1-1 Leicester

Chelsea 1-1 Aston Villa

Brighton 0-1 Arsenal

Burnley 1-0 Sheffield

Southampton 0-0 West Ham

West Brom 0-5 Leeds

Man Utd 1-0 Wolverhampton

Newcastle 0-0 Liverpool

Hoãn: Tottenham vs Fulham, Everton vs Man City