Kết quả Ngoại hạng Anh: Đánh bại Fulham, Chelsea vững vàng trong top 4

(VTC News) -

HLV Thomas Tuchel thực hiện 5 sự thay đổi người trong cuộc so tài với Fulham, trong bối cảnh Chelsea sẽ so tài với Real Madrid sau đây 4 ngày. Lần lượt Billy Gilmour, Hakim Ziyech, Kai Havertz và Kurt Zouma xuất trận, nhưng dù đá với đội hình dự bị, Chelsea vẫn mạnh hơn nhiều so với Fulham.

Đội chủ sân Stamford Bridge khởi đầu không tốt khi để Fulam có cơ hội ăn bàn trước ở phút thứ 5. Antonee Robinson tung cú sút trái phá ngoài vòng 16m50, nhưng thủ môn Edouard Mendy đã bay người xuất sắc để cản phá.

5 phút sau, Chelsea có bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền dài của Thiago Silva, Mason Mount khống chế một chạm khéo léo rồi chọc khe cho Kai Havertz băng lên dứt điểm thành bàn, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Tiền vệ người Đức khéo léo đánh bại thủ môn Alphonse Areola bằng cú sục bóng tinh tế.

Havertz giúp Chelsea lấy trọn 3 điểm.

Sự chuẩn xác của Havertz là điều Ziyech và Timo Werner, hai cầu thủ tấn công còn lại của Chelsea, không sở hữu trong hiệp 1. Nếu Ziyech bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ cú đá cận thành ngon ăn, Werner lại vụng về và chậm chạp ở những tình huống quyết định.

Fulham của HLV Scott Parker cũng chơi đầy quyết tâm trong bối cảnh chạy đua trụ hạng. Nếu thủ môn Mendy không xuất thần ở hai pha cứu thua trước những cú đá của Ademola Lookman và Ola Aina, đội chủ nhà đã để thủng lưới.

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục có bàn thắng nhờ chất lượng vượt trội của các nhân sự tấn công. Phút 49, Havertz bật nhả một chạm với Werner, trước khi phá bẫy việt vị băng xuống nhân đôi cách biệt cho Chelsea.

Fulham sụp đổ sau bàn thua này. Đội bóng của Parker thi đấu buông xuôi, hời hợt, để Chelsea dễ dàng nắm thế trận. Dù vậy, đội chủ nhà cũng không hào hứng với việc ghi thêm bàn thắng do phải tiết kiệm thể lực cho trận đấu bán kết lượt về Champions League.

Đánh bại Fulham 2-0, Chelsea có 61 điểm, hơn West Ham 6 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) để vững chân trong nhóm dự Champions League mùa tới. Thầy trò Tuchel cũng chỉ kém Leicester City 2 điểm, khoảng cách có thể bị san lấp trong những vòng tới.

Kết quả cụ thể: Chelsea 2-0 Fulham (Havertz 10', 49')