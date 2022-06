Kết quả điểm chuẩn đầu tiên của Apple M2 xuất hiện

(VTC News) -

Trong tuyên bố của mình tại WWDC 2022, Apple cho biết chip M2 dự kiến cung cấp hiệu suất cải thiện so với các chip M1 cũ hơn. Những tuyên bố này đi kèm với các biểu đồ không rõ ràng tuyên bố rằng chip M2 sẽ cải thiện ít nhất 18% hiệu suất CPU so với chip M1, trong khi tiêu thụ cùng một lượng điện năng.

Vấn đề là những tuyên bố này không được hỗ trợ bởi kết quả điểm chuẩn của bên thứ ba. Vì lý do này, người tiêu dùng thường đợi kết quả điểm chuẩn trong thế giới thực trước khi quyết định mua hàng. Giờ đây, kết quả điểm chuẩn đầu tiên của M2 đã bắt đầu xuất hiện ngay trước khi sản phẩm sử dụng M2 được bán.

Điểm chuẩn đầu tiên trong số những điểm chuẩn này đã xuất hiện trên Geekbench, trong đó kết quả từ phép kiểm chỉ ra rằng M2 thực sự mạnh mẽ như tuyên bố của Apple trong việ cải thiện 20% hiệu suất.

Điểm chuẩn đầu tiên của Apple M2 đến từ chip M2 được đặt bên trong MacBook Pro 13 inch mới ra mắt. So với các mẫu MacBook Pro M1, chip này chạy ở tốc độ xung nhịp cao hơn và ghi được 1919 điểm trong các bài kiểm tra lõi đơn trên Geekbench. Điều này làm cho chip M2 nhanh hơn 12% so với chip M1 cũ hơn, vốn có điểm đơn nhân khoảng 1700. Khi nói đến điểm đa lõi, sự cải thiện trên MacBook Pro M2 là khoảng 20% ​​- với máy mới đạt 8928 điểm so với khoảng 7419 trên các máy sử dụng M1 cũ hơn.

GPU 10 nhân trên chip Apple M2 cũng giúp nó ghi được 30627 điểm trong bài benchmark Metal, một cải tiến mạnh mẽ so với điểm số 21001 được tạo bởi chip M1 có GPU 8 nhân.

Máy MacBook Pro M2 của Apple bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng trước từ ngày 17/6, tuy nhiên Apple vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về khả năng cung cấp mẫu MacBook Air M2 trên các kệ hàng.