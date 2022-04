Kẹo socola Kinder Surprise bị thu hồi vì nhiễm khuẩn vắng bóng ở Hà Nội

Tại siêu thị Winmart Thăng Long (đường Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khu gian hàng bán bánh kẹo trưng bày một số sản phẩm có hình dáng giống sản phẩm kẹo socola trứng, tuy nhiên đây không phải sản phẩm kẹo socola Kinder Surprise sản xuất tại Bỉ. Kệ hàng gần khu thu ngân – nơi thường được trưng bày các sản phẩm bắt mắt, gây sự chú ý đối với trẻ cũng không ghi nhận bất cứ sản phẩm kẹo trứng của hãng nào.

Hà Nội: Thị trường vắng bóng sản phẩm kẹo trứng Kinder Surprise sản xuất tại Bỉ.

Kệ hàng gần khu thu ngân – nơi thường được trưng bày các sản phẩm bắt mắt, gây sự chú ý đối với trẻ cũng không ghi nhận bất cứ sản phẩm kẹo trứng của hãng nào.

Còn tại siêu thị Đức Thành (Đền Lừ 3, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) cũng không ghi nhận sản phẩm kẹo socola Kinder Surprise sản xuất tại Bỉ được bày bán. Tương tự, tại các đại lý bán bánh kẹo, cửa hàng bách hóa tại một số quận nội thành Hà Nội cũng vắng bóng sản phẩm này.

Một đại lý bán bánh kẹo trong tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng có bày bán sản phẩm kẹo socola Kinder Joy, sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ (đây là sản phẩm không thuộc diện thu hồi). Theo nhân viên bán hàng, những sản phẩm là thực phẩm được đại lý lựa chọn rất kỹ lưỡng và khắt khe, phải có đẩy đủ nhãn mác, thời hạn sử dụng và được cơ quan chức năng cho phép lưu hành. Riêng đối với sản phẩm kẹo socola Kinder Joy, do giá bán khá cao, khoảng 25.000 đồng/quả nên cũng kén người mua.

Kẹo socola Kinder Joy được bày bán tại cửa hàng.

Sản phẩm có xuất xứ từ Ấn Độ.

Trong khi đó, nhiều người bán cho biết kẹo socola Kinder rất được trẻ em ưa thích vì ngoài socola, trong quả trứng còn có thêm đồ chơi bí mật được sản xuất riêng, không quả nào có đồ chơi giống quả nào. Do đó, rất thu hút trẻ em sưu tầm.

Trên các trang mạng, thương mại điện tử, nhiều loại kẹo socola trứng thương hiệu Kinder của công ty Ferrero như Kinder Surprise, Kinder eggs, Kinder joy... xuất xứ từ Ấn Độ, Đức cũng đang được rao bán với giá từ 19.000 đồng/quả - 25.000 đồng/quả.

Tuy nhiên, phóng viên gõ từ khóa kẹo trứng Kinder, xuất xứ từ Bỉ trên các gian hàng online như Sendo, Shopee, Lazada thì không ra kết quả.

Phóng viên gõ từ khóa kẹo trứng Kinder, xuất xứ từ Bỉ trên các gian hàng online như Sendo, Shopee, Lazada thì không ra kết quả.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết, phía doanh nghiệp nhận được Công văn từ Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm (cụ thể là các sản phẩm kẹo trứng socola nghi nhiễm khuẩn của Công ty Ferrero).

GO!, Big C không bán sản phẩm nào trong danh sách phía Bộ Công Thương khuyến cáo. “Hiện, tại siêu thị GO!, Big C có 2 loại socola trứng (cho bé trai và bé gái) nhưng tên là Kinder Joy; không phải tên là Kinder Surprise”, đại diện hệ thống siêu thị này cho biết.

Tương tự, các siêu thị như MM Mega Market, BRG Mart, Co.opmart cũng cho biết không bán các sản phẩm sản xuất tại Bỉ trong diện cảnh báo.

Trước đó, trong văn bản do lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ký ban hành gửi tới Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Phát triển chợ và doanh nghiệp kinh doanh phân phối thực phẩm, đề nghị không bán các sản phẩm kẹo trứng socola nghi nhiễm khuẩn của Công ty Ferrero đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.

Đồng thời đề nghị phối hợp cung cấp thông tin tới các đơn vị cung cấp, phân phối sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm để thực hiện thu hồi theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của Công ty Ferrero, một số sản phẩm kẹo socola nhãn hiệu Kinder của công ty được sản xuất tại Bỉ có khả năng nhiễm khuẩn Salmonella và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi.

Danh sách các sản phẩm đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi bao gồm: kẹo trứng Kinder Surprise (gói 20g và 20gx3, gói 100g); Kinder Mini Eggs 75g; Kinder Egg Hunt Kit 150g; Kinder Schoko Bons 200g.

Việc có văn bản gửi các đơn vị bán lẻ, chợ và nhà kinh doanh, phân phối nhằm rà soát, cảnh báo, trong trường hợp các đơn vị đang kinh doanh sản phẩm này để sớm có biện pháp thu hồi.

Liên quan đến việc thu hồi kẹo trứng socola nhãn hiệu Kinder, theo cơ quan chức năng, hiện các thông báo mới chỉ phát hiện một số sản phẩm kẹo sản xuất tại Bỉ có khả năng nhiễm khuẩn Salmonella chứ không phải tất cả các sản phẩm đều có vấn đề. Vì thế, cần làm rõ hơn vấn đề này để tránh trường hợp đánh đồng tất cả các sản phẩm, gây hiểu lầm khiến người tiêu dùng tẩy chay, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhà sản xuất.