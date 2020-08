Kênh thoát nước trăm tỷ đồng sạt lở ở Nghệ An: Bộ Công an dừng điều tra

Trả lời VTC News ngày 19/8, ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết, hiện tại các đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở, Bộ Công an không lấy hồ sơ của dự án nữa.

Video: Cận cảnh kênh thoát nước trăm tỷ sạt lở ở Nghệ An

"Vừa qua, các cơ quan chức năng trực tiếp tới Kênh tưới tiêu Châu Bình để đánh giá hiện trạng. Kênh tiêu thoát nước có chiều dài gần 10 km, là kênh đất, mái đất nên mưa xuống dễ gây sạt lở. Nhà thầu cho máy xúc đến nạo vét và trồng cỏ tránh sạt lở. Với một số nơi sung yếu, đơn vị thi công đã cho kè đá.

Bộ Công an đã kiểm tra định kỳ các tỉnh và huyện, thành. Sau quá trình kiểm tra, họ đánh giá tình trạng sạt lở vừa qua là khách quan, do thời tiết thiên tai gây ra.

Mặt khác do dự án chưa bàn giao đưa vào sử dụng, nên Bộ Công an giao cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tự khắc phục, đồng thời không lấy hồ sơ dự án nữa", ông Hào nói.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cũng thông tin: "Bộ Công an không điều tra dự án nói trên với lý do dự án đang trong giai đoạn thi công, chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Do kênh này là kênh đất nên Bộ Công an yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục những chỗ hư hỏng".

Một vị trí trên tuyến kênh bị sạt lở.

Ngày 9/10/2012, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê duyệt dự án công trình kênh tiêu Châu Bình với chiều dài gần 10 km đi qua hai xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu) và xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) với tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng (bao gồm cả GPMB), giá trị xây lắp là 170 tỷ đồng. Sau nhiều năm thi công, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù chưa đưa vào sử dụng nhưng đã sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Trước tình trạng trên, ngày 22/7/2020, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an (C03) có quyết định số 4391/C03-P5, trong đó đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan dự án để làm rõ chất lượng xây dựng công trình.

Theo quan sát thực tế của phóng viên VTC News, đoạn kênh dài hơn 10 km thì phần đa có nhiều đoạn bị sạt lở, đặc biệt đoạn qua xã Châu Bình. Nhiều hạng mục như bờ kè, mặt kênh với các khối lượng bê tông rãnh dọc, ngang gia cố mái, cống tiêu nước bị nứt toác, đổ sập hoàn toàn. Một số vị trí chân cầu bắc qua kênh cũng bị sạt lở.