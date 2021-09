Kênh 'Người Việt News' bịa đặt lời phát biểu của Giám đốc Công an tỉnh An Giang

(VTC News) -

Ngày 11/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội (nhất là trên YouTube) xuất hiện một số kênh đăng, phát các video clip có nội dung cắt ghép hình ảnh và giả mạo phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang về vụ việc liên quan đến việc quân nhân Trần Đức Đô (19 tuổi, quê tại khu Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Quân sự Quân khu 1 vào ngày 28/6/2021.

Điển hình, trên kênh “Người Việt News” (một kênh phản động chuyên dựng chuyện chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta) đã đăng nhiều đoạn video clip có sử dụng hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi làm hình đại diện và nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Kênh “Người Việt News” sử dụng hình ảnh trái phép và giả mạo lời phát biểu của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang. (Ảnh cắt từ YouTube).

Trong video clip ngày 12/7, trên kênh “Người Việt News” có tựa đề “Tin cập nhật: Đại tá Đinh Văn Nơi bất ngờ lên tiếng bác bỏ kết luận thiếu căn cứ của Quân đội” có trích dẫn nội như sau: “…đồng quan điểm với người dân ta Đại tá Đinh Văn Nơi cũng lên tiếng bác bỏ sự việc, ông cho rằng cái chết của quân nhân Trần Đức Đô còn nhiều khúc mắc, cần điều tra làm rõ. Đại tá Đinh Văn Nơi cũng thẳng thừng nói liên quan đến vụ việc em Đô tử vong không ngoại trừ việc con ông cháu cha có nhúng chàm đến vụ việc...”.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định không có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, nên lời trích trong dẫn trong video clip của kênh “Người Việt News” nêu trên là hoàn toàn bịa đặt.

Việc sử dụng hình ảnh và bịa đặt lời phát biểu của của Đại tá Đinh Văn Nơi trên kênh “Người Việt News” là hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích chia rẽ mối đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, đây là một thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động.

Công an An Giang yêu cầu người dân không nên chia sẻ, hay bình luận tại các kênh chứa đựng nội dung xuyên tạc, phản động như kênh “Người Việt News”, việc chia sẻ, bình luận trên các kênh này là vi phạm pháp luật.

Công an An Giang cũng đề nghị các nhà cung cấp mạng YouTube, Facbook…gỡ bỏ những video clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc hoặc sử dụng hình ảnh liên quan đến Đại tá Đinh Văn Nơi mà chưa được sự cho phép. Đồng thời Cơ quan điều tra Công an An Giang cũng sẽ vào cuộc để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.