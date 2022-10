Kẻ trốn truy nã bị bắt khi đang xin ăn

Sáng 30/10, Công an phường Mỹ Long đã bàn giao Hùng Thái Dương (39 tuổi) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Dương bị bắt tối 29/10, theo lệnh truy nã của Công an TP Long Xuyên. Thời điểm trên, Dương đang ăn xin tại khu vực khóm 2, phường Mỹ Long, thì bị lực lượng công an phát hiện.

Dương tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo kết quả điều tra, tối 9/6, anh Phan Minh Hùng ngồi nhậu cùng hai người bạn tại phố đi bộ thuộc phường Mỹ Long. Thời điểm đó, Dương bất ngờ cầm cây kim loại tròn (đầu dẹp, dài 15cm) đâm trúng vùng cổ của anh Hùng.

Gây án xong, Dương bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ, còn nạn nhân được đến bệnh viện điều trị.

Sau đó, Dương được Công an phường Mỹ Long lập hồ đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang. Ngày 16/9, Dương bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Dương về tội "Cố ý gây thương tích".